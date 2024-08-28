Награждение волонтёров и активистов за поддержку участников СВО прошло в Нижнем Новгороде

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Более 30 волонтеров, активистов и военных инструкторов наградили за помощь бойцам СВО и мирным жителям новых и приграничных регионов в рамках акции «Крепкий тыл - фронту». Мероприятие состоялось в Штабе общественной поддержки "Единой России".

Как отметил сенатор РФ, первый заместитель секретаря регионального отделения партии Александр Вайнберг, каждый награжденный заслуживает безмерных слов благодарности и является достойным примером и представителем целой армии, которая в тылу помогает фронту.

"Мне очень приятно приветствовать здесь неравнодушных к судьбе России людей! Я с большим удовольствием вручаю вам благодарности от имени главы региона Глеба Сергеевича Никитина и от себя лично. Исторически так сложилось, что нижегородцы славятся не только своим боевым подвигом, но и тыловой поддержкой, а Победы без тыла не бывает. Кто-то из вас организовывает гуманитарные миссии в Донбасс и Курскую область, а кто-то подготавливает новобранцев для защиты Родины. Каждый труд ценен по-своему и главное, каждый на своем месте выполняет ответственную работу и приближает долгожданную Победу, которая, непременно будет за нами!" - обратился к участникам Александр Вайнберг.

Благодарственное письмо от командования мотострелкового батальона вручили депутату городской Думы Нижнего Новгорода Михаилу Иванову за крупную партию гуманитарного груза.

"Я хочу поблагодарить всех, кто помогает нашим бойцам, кто поддерживает их семьи, кто не остается равнодушным и отправляет гуманитарную помощь в пострадавшие регионы. Все вместе, каждый день, каждый час мы доказываем делом, что своих не бросаем!" - сказал Михаил Иванов.

Также участникам были вручены медали "За содействие", которые передала в знак благодарности нижегородцам добровольческая разведовательная штурмовая бригада "Волки".

По словам руководителя регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Романа Зыкова, очень важно, что все больше молодых ребят хотят быть полезными и понимают важность поддержки СВО конкретными делами.

"Для нас особенно важно, что молодое поколение, те ребята, которые в 2014 и до начала специальной военной операции были несовершеннолетними и, возможно, еще не понимали значимости происходящих событий, или не могли принимать деятельное участие в них. А сейчас они активно проявляют свою гражданскую позицию, показывая поддержку курсу нашего государства и Президента, уверены в нашей правоте и Победе. Они хотят и участвуют в мероприятиях, чтобы оказать помощь бойцам и жителям новых регионов. Хотелось бы отметить инструкторов военно-политического учебного центра ННГУ Лобачевского, которые не только готовят будущих защитников, но воспитывают настоящих патриотов нашей Родины", - подчеркнул он.

В рамках акции молодые активисты плетут маскировочные сети, изготавливают сухой душ и блиндажные свечи. В ближайшие дни очередная партия будет отправлена нашим защитникам в зону СВО.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался в новых регионах.

Региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни спецоперации организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов в новые регионы и в зону СВО – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами отправляют необходимые вещи, технику, спецоборудование, медикаменты, продукты и многое другое.