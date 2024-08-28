Нижегородская область вошла в число лидеров по выдачам бизнес-ипотек Бизнес

Предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2024 году стали чаще покупать коммерческую недвижимость в готовых объектах. К такому выводу пришли эксперты Банка ДОМ.РФ, проанализировав данные за истекшие 8 месяцев.

Согласно информации, доля таких сделок в портфеле Банка по программе "Бизнес-ипотека" для МСБ составила более 70%. За аналогичный период 2023 года сделки по покупке готовой недвижимости не превышали 60%.

На сделки по приобретению коммерческих площадей в строящихся объектах по договорам долевого участия в текущем году пришлось 27%. В прошлом году такие сделки заняли более 36% общего количества бизнес-ипотек.

В пресс-службе ДОМ.РФ отметили, что "Бизнес-ипотека" является самой популярной кредитной программой для клиентов малого и среднего бизнеса. Наибольшая доля выдач в 2024 году пришлась на Московский регион (около 29%), Казань (14%), Екатеринбург (11%), Новосибирск, Нижний Новгород и Уфу (по 6%).

Руководитель подразделения "Малый и средний бизнес" Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк уточнила, что приобретение помещений в уже сданных объектах с подключением ко всем необходимым коммуникациям позволяет малому бизнесу быстро начать деятельность, минимизируя время простоя. Такие варианты варианты интересны также предпринимателям, которые занимаются сдачей площадей в долгосрочную аренду.