Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода 2024 года будут увеличены на 1,5 млрд рублей Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Члены постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, налоговой и финансовой политике на заседании, прошедшем 18 сентября под председательством Марка Фельдмана, рассмотрели вопросы корректировки бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода 2024 года предлагается увеличить на 1 581,6 млн рублей.

Самое большое увеличение – 1,254 млрд рублей – планируется направить на доведение оплаты труда работников нижегородских учреждений образования, культуры и спорта до средней по региону, отметил в своем докладе директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин.

Кроме того, дополнительно выделяется 375,8 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Также предусмотрены расходы на выполнение требований нижегородскими спортивными школами олимпийского резерва федеральных стандартов спортивной подготовки (15,7 млн рублей) на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогам (1,8 млн рублей) и на создание садиках, школах и организациях допобразования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (1,7 млн рублей).

По итогам заседания члены комиссии рекомендовали принять проект решения на заседании городской Думы 25 сентября.

"Сегодня в приоритете находятся расходы на образование. Сейчас уютные классы и надлежащая охрана – это веление времени. При этом важно, что серьезные суммы направляются на мотивацию тех, что работает непосредственно с детьми: учителей и воспитателей. Наша задача – хорошими условиями удержать специалистов в профессии. От работников сферы образования напрямую зависит, чтобы наши дети вырастали грамотными, воспитанными, порядочными людьми", – считает Марк Фельдман.

В ходе заседания депутаты также рассмотрели и эффективность бюджетных расходов. Так, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников представил доклад об итогах работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году. Эта сфера одна из наиболее финансово емких: на ремонт и капитальный ремонт дорог выделено свыше 2 млрд рублей, а на содержание – 4,183 млрд рублей. Это объясняется масштабом зоны ответственности. Общая протяженность улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода составляет 1667 км, а площадь 15,493 млн. м2. Члены комиссии приняли информацию к сведению, обратив внимание на необходимость строительства и ремонта дорог в частном секторе.

"Мы все наблюдаем, как преображаются магистрали, но нижегородцы хотят видеть в нормативном состоянии не только второстепенные, а даже третьестепенные улицы, дворовые проезды, частный сектор. Мы, депутаты, регулярно получаем обращения от своих избирателей по этой теме", – обозначил проблему Марк Фельдман.

Директор департамента образования Владимира Радченко, представил информацию о ходе работ по капитальному и текущему ремонту образовательных организаций. По государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" предусмотрено 157,1 млн рублей на ремонт трёх школ (11, 53, 115) и восьми детских садов. Большинство работ выполнено, но продолжаются ремонты кровли в детском саду №166 и в школе №115. Кроме того, до конца года за счет средств городского бюджета в размере 44,7 млн рублей будут осуществлены различные виды ремонтных работ в шести образовательных организациях города.

Он также отметил эффективность губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в сфере образования. В рамках его реализации были выделены средства из городского бюджета в размере 27 млн рублей, что обеспечило общее финансирование 108 млн рублей и позволило выполнить работы на территориях 16 образовательных учреждений города. Владимир Радченко уточнил, что во всех случаях была обеспечена непрерывность образовательного процесса.