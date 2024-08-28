Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 сентября 2024 17:27  [28] Капремонт больницы в селе Елизарово Сосновского округа провели по нацпроекту
19 сентября 2024 17:05  [68] Проект "Дворовая практика" этим летом работал на 12 площадках Дзержинска
19 сентября 2024 16:57  [104] Пользователи Авито выбирают верификацию с помощью банковских ID
19 сентября 2024 16:49  [104] Следователи СК выясняют причины запаха сероводорода в Нижнем Новгороде
19 сентября 2024 16:29  [96] Линию освещения построили в Сергаче по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"
19 сентября 2024 16:06  [148] Около 97% многоквартирных домов готовы к отопительному сезону в Нижнем Новгороде
19 сентября 2024 16:00  [78] Депутаты Гордумы Дзержинска предложили разработать меры по обслуживанию и охране школьных стадионов
19 сентября 2024 15:44  [134] Нижегородцы стали чаще покупать в кредит мопеды и скутеры
19 сентября 2024 15:34  [156] Ещё пять дворов благоустроили по программе ФКГС в Приокском районе 
19 сентября 2024 15:00  [145] Павильоны Нижегородской ярмарки оснастили стабильным интернетом
Общество

Пользователи Авито выбирают верификацию с помощью банковских ID

19 сентября 2024 16:57  [104] Общество

Верификация через банковские ID стала самым популярным способом проверки профиля на Авито. По данным аналитиков платформы, каждый день свой профиль подтверждает более 26 тысяч пользователей. И за последний год этот показатель увеличился на 25%.

Верификация профиля повышает прозрачность сделки, а также уровень доверия к продавцу. После проверки пользователи получают цифровой бейдж "Документы проверены", который указывает на то, что за аккаунтом стоит реальный человек или компания.

По данным исследований Авито, 20% продавцов отмечают рост числа заявок после получения бейджа о верификации. При этом более половины пользователей, заинтересованных в сделке, смотрят объявления у продавцов, которые подтвердили свой профиль.

По словам руководителя продуктового юнита "Верификация и GR" Авито Владимира Антонова, 63% продавцов при выборе способа верификации в первую очередь руководствуются такими факторами, как удобство и скорость. Подтверждение профиля через банковские ID является одним из самых быстрых способов проверки — занимает всего несколько минут.

"Возможно, именно поэтому данный способ наиболее востребован среди частных продавцов — его предпочитают 40% пользователей", — добавил Владимир Антонов.

Недавно "Авито" запустили проверку с помощью ВТБ ID, с помощь которого пользователи смогут подтвердить подлинность аккаунта.

"Для нас важно, чтобы пользователям был доступен максимально широкий пул инструментов для проверки подлинности профиля, и подключение ВТБ ID стало логичным шагом, который поможет упростить прохождение верификации многим продавцам на Авито", — добавил Владимир Антонов.

Подключить верификацию по ВТБ ID на Авито можно в разделе "Управление профилем" — "Подтверждение данных".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Сервис Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph