Пользователи Авито выбирают верификацию с помощью банковских ID Общество

Верификация через банковские ID стала самым популярным способом проверки профиля на Авито. По данным аналитиков платформы, каждый день свой профиль подтверждает более 26 тысяч пользователей. И за последний год этот показатель увеличился на 25%.

Верификация профиля повышает прозрачность сделки, а также уровень доверия к продавцу. После проверки пользователи получают цифровой бейдж "Документы проверены", который указывает на то, что за аккаунтом стоит реальный человек или компания.

По данным исследований Авито, 20% продавцов отмечают рост числа заявок после получения бейджа о верификации. При этом более половины пользователей, заинтересованных в сделке, смотрят объявления у продавцов, которые подтвердили свой профиль.

По словам руководителя продуктового юнита "Верификация и GR" Авито Владимира Антонова, 63% продавцов при выборе способа верификации в первую очередь руководствуются такими факторами, как удобство и скорость. Подтверждение профиля через банковские ID является одним из самых быстрых способов проверки — занимает всего несколько минут.

"Возможно, именно поэтому данный способ наиболее востребован среди частных продавцов — его предпочитают 40% пользователей", — добавил Владимир Антонов.

Недавно "Авито" запустили проверку с помощью ВТБ ID, с помощь которого пользователи смогут подтвердить подлинность аккаунта.

"Для нас важно, чтобы пользователям был доступен максимально широкий пул инструментов для проверки подлинности профиля, и подключение ВТБ ID стало логичным шагом, который поможет упростить прохождение верификации многим продавцам на Авито", — добавил Владимир Антонов.

Подключить верификацию по ВТБ ID на Авито можно в разделе "Управление профилем" — "Подтверждение данных".