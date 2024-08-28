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Общество

Депутаты Гордумы Дзержинска предложили разработать меры по обслуживанию и охране школьных стадионов

19 сентября 2024 16:00  [79] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

На очередном заседании комитета Гордумы Дзержинска по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту под председательством Александра Терентьева депутаты рассмотрели девять вопросов повестки.

Как рассказали в пресс-службе городской Думы, темой, на которую депутаты обратили пристальное внимание, стал вопрос содержания и охраны школьных стадионов.

"У нас в городе работает отличная программа по обустройству школьных стадионов. Однако уже есть факты вандализма на новых объектах. Несомненно, надо обеспечить содержание и сохранность спортивных площадок», - отметил Александр Терентьев.

Заместитель главы города Ольга Палеева доложила, что школьные стадионы обустроены в школах № 32, 16, 70, сейчас ведутся работы по созданию спортивных зон в школах № 14, 17, спортивное поле будет в новой школе имени Молева после ее открытия.

От администрации поступило предложение создать специальную структуру для содержания стадионов, по предварительному расчету это потребует дополнительного финансирования на каждую школу в объеме порядка 1,5 млн рублей – на заработную плату и приобретение оборудования.

Депутат Игорь Крашенинников предложил составить четкий перечень площадок, а обслуживание поручить уже существующим муниципальным учреждениям. По его мнению, создавать новую структуру нецелесообразно.

Депутат Андрей Касьянов посчитал правильным для охраны новых объектов задействовать имеющиеся в школах ресурсы – тревожные кнопки.

"По вызову тревожной кнопки охрана приезжает в течение трех минут. После нескольких таких вызовов все будут знать, что хулиганы не останутся безнаказанными, и потенциальные вредители остерегутся вредить и ломать оборудование", - сказал он.

Депутаты комитета поручили администрации сформировать план обслуживания, содержания и обеспечения сохранности школьных стадионов и выразили готовность принять участие в совместном обсуждении.

Кроме того, вновь зашла речь о ситуации, сложившейся в городском здравоохранении. В августе на заседании комитета депутаты и заместитель министра профильного областного министерства обстоятельно обсудили проблемы с медицинским обеспечением жителей Дзержинска и возможные варианты их решения. Особенно остро стоит вопрос с кадрами. В городе не хватает порядка ста пятидесяти медицинских специалистов, в том числе, из-за нехватки врачей остановлен прием пациентов в сосудистом центре в Госпитале ветеранов войн.

И.о. директора департамента социальной политики администрации Ирина Ледрова доложила, что в сентябре в Госпиталь трудоустроились два кардиолога, прошедшие ординатуру. Для привлечения специалистов реализуются меры поддержки. Например, в 2024 году семи дзержинским медикам были предоставлены единовременные денежные выплаты.

Депутаты, в свою очередь, акцентировали, что положение остается сложным, и требуются дальнейшие последовательные и конкретные шаги, чтобы изменить ситуацию кардинально.

"Меры принимаются, и специалисты приходят. Но сделанного недостаточно, кадровый вопрос стоит ребром. Понятно, что такие сложности не только у нас, и за один месяц все не решить. Однако, мы хотим, чтобы проблемы не остались на уровне обсуждения, а были предприняты конкретные шаги, которые приведут к улучшению состояния здравоохранения в Дзержинске", - пояснил председатель комитета Александр Терентьев.

Он отметил, что депутаты намерены обратиться к губернатору, если взаимодействие с министерством здравоохранения не приведет к действенным результатам.

Также на заседании была принята к сведению информация о выполнении национальных проектов "Образование" и "Культура", итогах летнего детского отдыха, результатах ЕГЭ в городских школах, деятельности молодежного центра "Спутник".

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Теги:
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