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Спорт

Сормовский осенний пробег состоится в Нижнем Новгороде 13 октября

20 сентября 2024 07:14  [2] Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

13 октября, в воскресенье, в Нижнем Новгороде состоится 45-й Сормовский осенний пробег им. Г. П. Терентьева. Он пройдёт на стадионе "Труд".

Как рассказали в администрации Сормовского района, пробег является старейшим в регионе и проводится с 1985 года. Это спортивное мероприятие вдохновило многих нижегородцев на занятия спортом. Традиционно в нём принимают участие и профессиональные атлеты, и просто любители здорового образа жизни.

Напомним, Идея проведения забега принадлежит председателю Клуба любителей бега "Сормович" Геннадию Петровичу Терентьеву. Участникам предлагается на выбор три дистанции - на 5, 10 и 20 км.

Торжественное открытие пробега состоится в 9:00, в 9:20 стартуют участники 5-километровки, в 10:00 - забега на 20 км, в 10:10 - на 10 км. на участие заявились более 1,3 тысячи человек.

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Теги:
Бег Легкая атлетика
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