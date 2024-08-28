Карантин по бешенству введён в Пильнинском и Дальнеконстантиновском округах Общество

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С начала сентября 2024 года на территории Нижегородской области зарегистрировано три случая бешенства среди животных. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.

Так, в частности, 17 сентября в результате лабораторных исследований заболевание выявлено у двух лисиц. Случаи зафиксированы в селе Бортсурманы Пильнинского муниципального округа и на территории села Симбилей Дальнеконстантиновского муниципального округа.

18 сентября принято решение об установлении карантина по бешенству животных на территориях вышеуказанных сёл Нижегородской области.

Сотрудники ведомства работают в очагах инфекции по протоколу "Ветеринарных правил", утвержденных приказом Минсельхоза РФ.

Напомним, что в соответствии с Ветеринарными правилами, владельцы домашних кошек и собак, покусавших людей или других животных, в течении 12 часов обязаны доставить питомца в ветеринарный кабинет для клинического осмотра специалистом и изолированного содержания под наблюдением госветслужбы в течении 10 календарных дней.

В связи с напряжённой ситуацией по бешенству Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует провести профилактическую вакцинацию собак и кошек от бешенства в любом ветеринарном учреждении Нижегородской области. В госучреждениях вакцинация проводится бесплатно.

СПРАВКА:

Бешенство – особо опасное заболевание, передающееся через укус инфицированной особи и поражающее нервную систему. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус вызывает тяжёлые нарушения организма, приводящие к гибели.