ЛУКОЙЛ помогает дошкольным учреждениям Общество

Фото: предоставлено ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

В кстовском детском саду № 32 созданы оптимальные условия для развития и укрепления здоровья детей с особенностями развития. Новое игровое оборудование, сенсорная панель, карточки для работы с детьми, специальные спортивные игрушки появились в дошкольном учреждении благодаря реализации проекта "Создание условий для коррекционно-развивающей помощи детям с расстройствами аутистического спектра". Он вошел в число победителей Конкурса социальных и культурных проектов Компании "ЛУКОЙЛ" 2023 года.

Это дошкольное учреждение – неоднократный победитель Конкурсов ПАО "ЛУКОЙЛ". В 2019-2020 годах в детском саду на средства гранта по итогам Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" реализовали проект "Организация системы психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, их социальной адаптации, формирования предпосылок к учебной деятельности и консультативно-методической поддержки их родителей". В 2018-ом – проект "Создание межведомственной службы ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья". Также в рамках благотворительной программы ЛУКОЙЛа в 2019 году был отремонтирован пищеблок дошкольного учреждения.

"Благодаря помощи Компании "ЛУКОЙЛ" нам удалось спроектировать новые формы организации образовательного пространства. Что особенно важно для развития и укрепления здоровья детей с особенностями развития. Большое спасибо ЛУКОЙЛу за поддержку наших проектов", – сказала заведующая МБДОУ "Детский сад № 32" Ольга Хлопкова.