Нижегородская полиция будет контролировать власти в части ремонта дорог

Фото:
19 сентября в Заксобрании Нижегородской области (ЗСНО) состоялось заседание комитета по транспорту и дорожному хозяйству. На нём депутаты обсудили внесение изменений в федеральные законы "О полиции" и "О безопасности дорожного движения".
Законопроект вводит новую обязанность полиции – осуществление государственного контроля (надзора) за реализацией органами власти полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.
Как пояснил председатель Заксобрания Евгений Люлин, дорожные инспекторы смогут контролировать, в том числе, качество дорог и проводимых дорожных работ, а впоследствии обязывать органы власти устранять выявленные нарушения, если они угрожают безопасности водителей. Если требования полиции не будут исполняться, то должностных лиц будут привлекать к административной ответственности.
"Это одно из важнейших и своевременных изменений в законодательстве, позволяющее держать в тонусе работу представителей власти всех уровней", - подчеркнул Евгений Люлин.
Полиция сможет также проводить выездные рейды, объявлять предостережения, выдавать органам исполнительной власти и должностным лицам предписания об устранении выявленных нарушений.
Порядок осуществления контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения будет определять правительство РФ.
Председатель комитета по дорожному хозяйству ЗСНО Владимир Солдатенков указал, что есть немало случаев, когда требования к качеству их проведения грубо нарушались подрядчиками, что влекло за собой человеческие жертвы.
"Зачастую сложно привлечь к ответственности дорожные службы и фирмы, которые допускают такие трагедии. Поэтому важно максимально усилить госконтроль в этом направлении", - прокомментировал депутат.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+