Нижегородская полиция будет контролировать власти в части ремонта дорог Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

19 сентября в Заксобрании Нижегородской области (ЗСНО) состоялось заседание комитета по транспорту и дорожному хозяйству. На нём депутаты обсудили внесение изменений в федеральные законы "О полиции" и "О безопасности дорожного движения".

Законопроект вводит новую обязанность полиции – осуществление государственного контроля (надзора) за реализацией органами власти полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.

Как пояснил председатель Заксобрания Евгений Люлин, дорожные инспекторы смогут контролировать, в том числе, качество дорог и проводимых дорожных работ, а впоследствии обязывать органы власти устранять выявленные нарушения, если они угрожают безопасности водителей. Если требования полиции не будут исполняться, то должностных лиц будут привлекать к административной ответственности.

"Это одно из важнейших и своевременных изменений в законодательстве, позволяющее держать в тонусе работу представителей власти всех уровней", - подчеркнул Евгений Люлин.

Полиция сможет также проводить выездные рейды, объявлять предостережения, выдавать органам исполнительной власти и должностным лицам предписания об устранении выявленных нарушений.

Порядок осуществления контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения будет определять правительство РФ.

Председатель комитета по дорожному хозяйству ЗСНО Владимир Солдатенков указал, что есть немало случаев, когда требования к качеству их проведения грубо нарушались подрядчиками, что влекло за собой человеческие жертвы.

"Зачастую сложно привлечь к ответственности дорожные службы и фирмы, которые допускают такие трагедии. Поэтому важно максимально усилить госконтроль в этом направлении", - прокомментировал депутат.