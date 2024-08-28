Более 200 помещений в Нижнем Новгороде доступны для оказания имущественной поддержки субъектам МСП Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

19 сентября 2024 года в городской Думе Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям. Работавшие под председательством Кирилла Лазорина депутаты поддержали ряд социально значимых решений.

В собственность муниципалитета планируется принять очередные 13 квартир для обеспечения жильем детей-сирот. Все квартиры находятся в новостройках и полностью соответствуют предъявляемым к подобному жилью требованиям.

Кроме того, Нижнему Новгороду передается земельный участок в городском округе город Чкаловск, где в настоящее время действует муниципальный детский оздоровительный лагерь.

Передача нежилых помещений и земельных участков из муниципальной собственности в государственную собственность Нижегородской области признана депутатами целесообразной, поскольку необходима для более эффективного развития территорий областного центра.

Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева предоставила депутатам информацию об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду муниципального имущества. В настоящее время Перечень объектов для оказания имущественной поддержки содержит 203 объекта муниципального нежилого фонда (здания, помещения), 133 из которых переданы в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

Также она отчиталась об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Нижнего Новгорода. В первом полугодии 2024 года в Прогнозный план поэтапно включены 120 объектов, проведено 9 торговых процедур в отношении 50 объектов. Общие поступления от приватизации имущества составили почти 172 млн рублей, что составляет свыше 54% от запланированного.

Информация докладчика была принята депутатами к сведению.

"Сегодня на комиссии по имуществу и земельным отношениям были поддержаны решения социального характера. Это касается и предложения о привлечении рабочих кадров "Теплоэнерго" и "Водоканала" путем предоставления сотрудникам муниципального жилья, и передачи в городскую собственность 13 квартир для детей-сирот. Особенно отмечу переход Нижнему Новгороду земельного участка под Чкаловском, где распложен детский оздоровительный лагерь. Это знаковое решение обозначает уход от практики, когда город избавлялся от социальных объектов – баз отдыха, пионерских лагерей. Сейчас идет обратный процесс, который позволит обеспечить наших детей местами комфортного загородного отдыха", – считает Кирилл Лазорин.