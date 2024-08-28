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Общество

"ТНС энерго НН" принимает показания круглосуточно и без выходных

20 сентября 2024 09:55  [78] Общество

Жители Нижегородской области могут передать показания за электроэнергию, где бы они ни находились - из любого уголка России, в любое время дня или ночи. Онлайн-сервисы "ТНС энерго НН" работают бесплатно и круглосуточно, напомнили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

Самой популярной площадкой для дистанционной передачи данных счетчика остается сайт nn.tns-e.ru – в августе около 670 тысяч жителей региона воспользовались этим способом. Неудивительно, ведь здесь можно направить показания прямо с главной страницы, без регистрации, всего за пару кликов.

Не сдает свои позиции и мобильное приложение "ТНС энерго" – сейчас оно насчитывает свыше 500 тысяч пользователей. Клиенты гарантирующего поставщика оценили функционал приложения, в том числе простоту и удобство передачи показаний за электроэнергию.

Кроме того, направить в компанию данные о потраченных киловатт-часах можно в личном кабинете клиента, с помощью мобильных и онлайн-сервисов банков, а также в терминалах и кассах банков и почтовых отделений.

"ТНС энерго НН" предлагает своим клиентам разнообразные варианты передачи показаний, среди которых каждый сможет найти наиболее комфортный для себя. Главное, не забывать снимать данные счетчика ежемесячно с 23 по 25 число, чтобы начисления за электроэнергию были максимально точными.

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Теги:
ЖКХ ТНС Энерго Электроэнергия
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