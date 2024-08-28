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Общество

МТС помогла нижегородцам избавиться за лето почти от 12 млн спам-звонков

20 сентября 2024 11:53  [132] Общество

Фото: Freepik

МТС проанализировала объем спам-звонков жителям Нижегородской области за летние месяцы 2024 года. За это время антиспам-решения МТС на основе Big Data помогли заблокировать почти 12 млн вызовов от спамеров и мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С июня по август 2024 года количество заблокированных входящих звонков в Нижегородской области выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила 11 секунд. Антиспам система не только сэкономила время пользователям Нижегородской области, автоматически отвечая на звонки или предупреждая о возможном спаме, но также защитила их от серьезных последствий, таких как потеря денег, утечка персональных данных и угрозы со стороны телефонных мошенников.

Наиболее активно звонили спамеры с рекламными предложениями, представители финансовых организаций, коллекторы и возможные мошенники.

"В наше время спам-звонки стали настоящей напастью, отнимая время и нервы. Но с помощью современных цифровых решений можно эффективно бороться с этой проблемой. С начала 2024 года мы предотвратили более 19 миллионов нежелательных звонков в Нижегородской области, что позволило нашим абонентам сосредоточиться на важных делах и не отвлекаться на раздражающие звонки. "Защитник" от МТС автоматически блокирует нежелательные вызовы с подозрительных номеров, а также предоставляет расшифровку разговоров, помогая избежать мошенничества и сохранить спокойствие", – рассказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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Теги:
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