Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 21 сентября Общество

В Нижнем Новгороде в ближайшую субботу будет запрещено движение транспорта возле Дворца спорта в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Ограничения будут действовать 21 сентября по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) практически весь день - с 7:00 до 21:00.

Согласно информации, они связаны с проведением домашнего хоккейного матча: "Торпедо" на льду "Нагорного" сразится с питерским СКА.

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта.

В зоне ограничений также будет действовать запрет на парковку, а оставленные автомобили будут перемещаться.