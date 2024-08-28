Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 сентября 2024 15:36  [111] Вдове погибшего на СВО сотрудника Новогорьковской ТЭЦ вручили Орден Мужества
20 сентября 2024 15:14  [116] Банкам запретили брать комиссию за переводы в пользу государства по СБП
20 сентября 2024 15:03  [130] Бастрыкин заинтересовался просевшим дореволюционным домом в центре Нижнего Новгорода
20 сентября 2024 14:45  [118] Центр военно-патриотического воспитания будет носить имя Максима Настина
20 сентября 2024 14:28  [130] Нижегородская область окажет финансовую поддержку фильмам, снятым в регионе
20 сентября 2024 14:11  [152] Нижегородцы смогут отведать вятские рыжики, блины и хрустящие истобенские огурцы
20 сентября 2024 14:00  [159] Департамент развития предпринимательства проведёт "горячую линию" 23 сентября
20 сентября 2024 13:36  [155] Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 21 сентября
20 сентября 2024 13:27  [169] Берега реки Ржавка очистили от мусора в Ленинском районе 
20 сентября 2024 13:09  [156] Ремонт дороги возле здания АПЗ завершился в Арзамасе
Общество

Банкам запретили брать комиссию за переводы в пользу государства по СБП

20 сентября 2024 15:14  [116] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое кредитные организации могут брать с клиентов за переводы в пользу государства по системе быстрых платежей (СБП). Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщает телеканал "360".

Новые тарифы вступят в силу с 1 ноября и будут распространяться на оплату услуг детских садов, секций, кружков, а также штрафов и налогов.

Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тысяч рублей в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно пополнять свои цифровые кошельки и переводить средства другим людям.

СПРАВКА:

Система быстрых платежей (СБП) — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно, без праздников и выходных. Комиссии за такие переводы низки или вовсе отсутствуют.

СБП разработана Банком России и АО "Национальная система платежных карт".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Деньги
Поделиться:
Новости по теме
28 декабря 2023 13:33  [6740] Комиссия для банков за переводы через СБП будет отменена
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph