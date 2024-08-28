Банкам запретили брать комиссию за переводы в пользу государства по СБП Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое кредитные организации могут брать с клиентов за переводы в пользу государства по системе быстрых платежей (СБП). Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщает телеканал "360".

Новые тарифы вступят в силу с 1 ноября и будут распространяться на оплату услуг детских садов, секций, кружков, а также штрафов и налогов.

Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тысяч рублей в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно пополнять свои цифровые кошельки и переводить средства другим людям.

СПРАВКА:

Система быстрых платежей (СБП) — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно, без праздников и выходных. Комиссии за такие переводы низки или вовсе отсутствуют.

СБП разработана Банком России и АО "Национальная система платежных карт".