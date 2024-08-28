Депутаты ПФО предложили новые меры поддержки семей с детьми Экономика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ

В Кирове прошло 73-е заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа.

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в ПФО, заседание Ассоциации прошло с участием полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова, а также губернатора Кировской области Александра Соколова и руководителей региональных законодательных органов власти.

На заседании было рассмотрено два основных вопроса: государственная поддержка семей с детьми и обеспечение сельхозтоваропроизводителей современными технологиями производства в регионах ПФО.

Открывая заседание, Игорь Комаров дал свою оценку по каждой теме. Он напомнил, что президент Владимир Путин первой из национальных целей развития России на предстоящее десятилетие определил сохранение людей, укрепление здоровья и повышение благополучия граждан. По словам полпреда, в регионах ПФО сельское население демонстрирует более высокие установки на рождаемость и создание многодетных семей.

Губернатор Александр Соколов рассказал об основных региональных мерах поддержки семей с детьми в Кировской области.

"В регионе на сегодня действует 36 мер поддержки семей с детьми, и каждый год этот список расширяется: предоставление многодетным семьям бесплатных земельных участков, возможность их замены на денежную компенсацию, заключение социальных контрактов, выплаты регионального семейного капитала, "зарплаты" мамам – выплаты на первенца до средней заработной платы по региону. В год 650-летия Кирова в нашем регионе разработан и предложен работодателям базовый пакет мер поддержки для работающих женщин с детьми и для мам-студенток. В пакет входят, например, предоставление права на дополнительные дни отпуска, при необходимости перевод мамы на дистанционную работу, установление режима гибкого рабочего времени и другое".

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова отметила эффективность окружного проекта "Ментальное здоровье", который реализуется в ПФО при поддержке полпреда президента России Игоря Комарова. В своем выступлении она обратила внимание, что без участия Ассоциации принимаемые меры в сфере семейной политики не были бы такими результативными.

Председатель Заксобрания Кировской области Роман Береснев в основном докладе обобщил меры поддержки семей с детьми в регионах ПФО. Всего в Приволжье проживает порядка 3,8 млн. семей, из них свыше 357 тысяч многодетные. Для них в регионах реализуется более 400 мер социальной поддержки. Среди самых востребованных – предоставление семьям с тремя и более детьми бесплатных земельных участков, причем в 11 регионах взамен участка можно получить единовременную денежную выплату. Кроме того, парламентарий предложил ввести для многодетных родителей 4-дневную рабочую неделю, а также расширить направления использования регионального семейного капитала, сделать его бессрочным.

Во время обсуждения второго вопроса председатель Госсовета Удмуртской Республики Владимир Невоструев доложил о мерах по обеспечению сельхозтоваропроизводителей ПФО современной отечественной техникой и эффективными технологиями производства.

Игорь Комаров напомнил, что глава государства Владимир Путин до 2030 года поставил задачи развития – увеличение объема производства продукции АПК не менее чем на 25% и обеспечение роста экспорта продукции не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года. Для достижения этих целей разрабатывается новый национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Полпред также подчеркнул, что вопросам НТР и укрепления технологического суверенитета в округе уделяется пристальное внимание, лучшие региональные практики, а также предложения могут быть вынесены для дальнейшего обсуждения на Совет округа.

По словам координатора Ассоциации законодателей ПФО, председателя регионального Заксобрания Евгения Люлина, Госдуме и правительству России будет направлен блок инициатив, которые нацелены на решение конкретных вопросов.

В завершение мероприятия Игорь Комаров вручил Почетную грамоту Главы государства координатору Ассоциации, председателю Законодательного собрания Нижегородской области Евгению Люлину и Почетную грамоту полномочного представителя Президента России в ПФО председателю Заксобрания Кировской области Роману Бересневу.

В эти дни, 20 и 21 сентября работает, в том числе и на Ассоциации законодателей, Александр Тихонов – подшефный полпреда Игоря Комарова, участник программы "Время героев", инициированной Главой государства Владимиром Путиным. В программе запланировано посещение кировского фонда "Защитники Отечества" и знакомство с деятельностью Центра управления регионом Кировской области.

Ранее сообщалось, что Игорь Комаров посетил филиал фонда "Защитники Отечества" в Уфе.