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Политика

Евгений Люлин награжден Почетной грамотой президента России

20 сентября 2024 18:29  [118] Политика

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин награжден Почетной грамотой президента России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, награду парламентарию на заседании Ассоциации законодателей ПФО вручил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Согласно сообщению, Евгений Люлин получил награду за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

"Парламентарии вносят серьезный вклад в улучшение жизни в нашей большой стране. Важно, что на площадке Ассоциации законодателей каждый может поделиться опытом, депутаты обмениваются лучшими практиками. Самое главное – по итогам обсуждений выдвигаются законодательные инициативы, которые помогают делать государственную политику более эффективной", - сказал Игорь Комаров.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Награды
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