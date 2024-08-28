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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин награжден Почетной грамотой президента России.
Как сообщает пресс-служба ведомства, награду парламентарию на заседании Ассоциации законодателей ПФО вручил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
Согласно сообщению, Евгений Люлин получил награду за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
"Парламентарии вносят серьезный вклад в улучшение жизни в нашей большой стране. Важно, что на площадке Ассоциации законодателей каждый может поделиться опытом, депутаты обмениваются лучшими практиками. Самое главное – по итогам обсуждений выдвигаются законодательные инициативы, которые помогают делать государственную политику более эффективной", - сказал Игорь Комаров.
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