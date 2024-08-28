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Общество

Замминистра туризма Нижегородской области Галина Галкина погибла в страшном ДТП

21 сентября 2024 11:38  [164] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Вчера вечером в Семёновском районе произошло страшное ДТП с участием автомобиля правительства Нижегородской области. В аварии погибла замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Согласно оперативной сводке Госавтоинспекции, ДТП случилось около 21:15 на 119 км автодороги Нижний Новгород - Иошкар-Ола (Р-177 "Поветлужье" у деревни Люнда-Шипово. Столкнулись служебная Toyota и отечественная легковушка. После столкновения один из автомобилей загорелся.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля и пассажир Toyota.

Ещё двое пострадавших из иномарки доставлены в медицинское учреждение - водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства. Сейчас врачи оказывают необходимую помощь.

В пресс-службе облправительства уточнили, что служебный автомобиль возвращался из командировки из Йошкар-Олы.

Галина Галкина родилась в 1981 году, окончила ННГУ имени Лобачевского. Работала в группе компаний "Электроника", затем была заместителем генерального директора по коммерции и развитию ННТВ. На должность заместителя министра туризма и промыслов Нижегородской области в октябре 2023 года и курировала направление народно-художественных промыслов и выставочно-конгрессную деятельность.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и близким Галины Галкиной, а также родственникам всех погибших в этой аварии.

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Теги:
ДТП Соболезнования
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