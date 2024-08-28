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Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту гибели подростка в Дзержинске

21 сентября 2024 14:02  [119] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Уголовное дело возбудили по факту гибели подростка в Дзержинске. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, тело 16-летнего подростка без видимых телесных повреждений было обнаружено днем 20 сентября в квартире дома по улице Терешковой в Дзержинске. На месте происшествия была обнаружена канистра с бензином.

По предварительной информации, подросток скончался в результате дыхательной недостаточности, которая возникла вследствие отравления парами бензина. Возбуждено уголовное по статье причинение смерти по неосторожности. В настоящее время проводится комплекс мер, которые установят все обстоятельства произошедшего, а также условия воспитания подростка в семье.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроь установление обстоятельств гибели подростка. Одновременно надзорным ведомством будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели на пьяную виновницу смертельного ДТП в Арзамасе.

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Теги:
Дзержинск Уголовное дело
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