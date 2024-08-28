Юристы оценили ситуацию с замедлением YouTube Роскомнадзором Общество

В замедлении работы видеохостинга YouTube может иметь место нарушение законодательства со стороны Роскомнадзора. Об этом в беседе телеканалу "360" рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Согласно информации, ассоциация "Ростелесеть" подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу о дискриминации операторов связи путём неравномерного замедления работы YouTube, поисковой системы Google и её сервисов.

Сложившаяся ситуация спровоцировала кратное увеличение числа жалоб пользователей к провайдерам, у которых наблюдается значительное ухудшение доступа к YouTube через Wi-Fi. При этом работу хостинга замедлил Роскомнадзор.

Google ранее заявил, что в России не хватает мощностей для передачи тяжёлых видеофайлов, напомнил Хаминский.

"Кто виноват — Google либо Роскомнадзор — без проведения технической экспертизы ответ дать будет крайне проблематично. При этом, если мы говорим о сети интернет, надо понимать, что из себя представляет сеть интернет. Не зря она называется глобальной. Если где-то перекрывается один участок доступа, то этот доступ может быть обеспечен через другие точки доступа. Если мы не можем получить видеофайлы через гугловское "железо", находящееся в России, мы можем получить этот доступ по любому другому каналу, находящемуся за границей", — рассказал эксперт.

В этом случае имеют место некие технические решения, которые не допускают возможность быстрого скачивания видеофайлов, добавил он.

На всех шлюзах, через которые проходит информация, находится техническое оборудование Роскомнадзора, заявил юрист.

"Может идти речь о том, что одним информационным потокам предоставляется преимущество в сравнении с другими информационными потоками. И вот здесь может иметь место нарушение антимонопольного законодательства", — подчеркнул Хаминский.

В таком случае ФАС может вынести представление о необходимости прекратить нарушение антимонопольного законодательства.