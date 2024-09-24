Глеб Никитин: "Машиностроение – особая отрасль для Нижегородской области" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём машиностроителя.

"Уважаемые сотрудники машиностроительной отрасли! Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Машиностроение – особая отрасль для Нижегородской области. Ее создание было в свое время общенациональной задачей. Десятки тысяч людей трудились днями и ночами над тем, чтобы сформировать производственную базу, дать стране автомобили и другую машиностроительную продукцию. Невероятный трудовой подвиг совершили ваши предшественники в годы Великой Отечественной войны, обеспечивая фронт всем необходимым для Победы", - говорится в тексте поздравления.

"Сегодня наши машиностроители продолжают славные традиции, заложенные прежними поколениями. Ваша профессия при всей ее технической сложности очень творческая. Ведь для поиска нового просто необходимы изобретательность, полет мысли. Из труда многих людей рождаются современные технологии и готовые изделия. При этом каждый из вас стремится идти вперед и трудится, не жалея времени и сил.

Все вы – одна команда, работающая на благо региона и страны. Несмотря на серьезные вызовы времени, нижегородское машиностроение активно развивается и успешно выполняет задачи импортозамещения, а главное – вносит свой неоценимый вклад в обороноспособность страны, защищая интересы Родины.

Вы выбрали очень нужную и почетную профессию! Удачи вам на этом пути! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!", - сказал глава региона.