Почетных жителей Балахны наградили во время празднования 550-летия города Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Балахне состоялись торжественные мероприятия, посвященные 550-летию города, сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

В праздновании приняли участие заместители губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и Петр Банников, глава МСУ Балахнинского округа Андрей Дранишников.

Гости поздравили с присвоением звания "Почетный гражданин Балахнинского округа" тренера-преподавателя по баскетболу Сергея Полянского и председателя общественной организации инвалидов Марию Ширяеву.

Мария Ширяева уже 24 года является председателем Балахнинской городской организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), а в общей сложности работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья она посвятила 42 года.

Сергей Полянский работал в балахнинских школах, в ФОКе "Олимпийский" и вот уже 12 лет трудится в центре дополнительного образования "Дом Москвы". Сергей Владимирович является создателем системы перехода юных баскетболистов из детских команд во взрослые, а также инициатором создания школьной баскетбольной лиги и любительской баскетбольной лиги Балахнинского муниципального округа.

"Балахна - один из древнейших городов Нижегородской области. Жителям города и округа всегда были свойственны такие черты, как широта души, отвага, готовность отстаивать свое мнение и, конечно, любовь к родной земле. Сегодня мы наградили почетных граждан Балахнинского округа, но хочу отметить всех балахнинцев и поблагодарить их за труд. Работая вместе, можно достичь великих высот и привнести положительные изменения", - сказал, поздравляя жителей города с праздником, Андрей Гнеушев.

Заместитель губернатора Петр Банников отметил, что Балахна в последнее время благоустраивается, и эти преобразования продолжаются. К юбилею в городе отремонтировали дороги, районный дом культуры, детский сад и другие социальные объекты.

"Это праздник каждого, кто здесь родился, вырос, работает, живет, кто приезжает сюда в гости. Балахна по праву может гордиться своей богатой историей и традициями. В юбилейном году мы дали старт масштабным преобразованиям и благоустройству города. Это только начало. Балахна будет меняться к лучшему дальше. Я искренне благодарен всем балахнинцам, кто своим трудом, талантом, энергией создает новую историю города", - отметил Андрей Дранишников.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поздравил жителей Балахны с юбилеем.