Может ли отопительный сезон быть безаварийным? Общество

Такой вопрос задали представителям ресурсоснабжающих компаний депутаты городской Думы на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству.



Мы попросили дать по этому поводу комментарий генерального директора ГК "Волгаэнерго" (Эн+) Виталия Гаврюшенко. Предприятия группы компаний обеспечивают теплом и горячей водой жителей Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода.

"Я уже как-то говорил, что безаварийное прохождение осенне-зимнего периода напрямую зависит от планомерной модернизации сетевого хозяйства и оборудования ресурсоснабжающих организаций. Конечно, дать 100% гарантию, что не случится ни одной аварии, не может никто. Но в тоже время качественная подготовка к сезону и профессионализм сотрудников позволяют, во-первых, минимизировать риски нештатных ситуаций, а, во-вторых, в случае возникновения повреждений устранять их в кратчайшие сроки.

Мы стараемся ежегодно наращивать объемы перекладки теплотрасс. В среднем за последние 5 лет увеличили их на 30%. Это выше, чем показатели, заложенные в стратегии развития области до 2030 года.

В этом году нам также удалось добиться прироста в несколько процентов и в общей сложности мы заменим в этом году 27,5 км сетей. На 10 участках уложили предизолированные трубы с термоизоляцией, еще на 13 - пластиковые трубы повышенной термостойкости с пенополиуретановой изоляцией. Срок службы таких сетей – до 50 лет. Они обладают отличными теплоизоляционными свойствами, что позволяет увеличить эффективность системы и снизить расходы на отопление.

Жители часто интересуются, почему нельзя отремонтировать все раз и навсегда за время планового отключения горячей воды летом. На самом деле задача такого отключения прежде всего в испытании системы на прочность под максимальным давлением. Говоря простым языком, за время гидравлических испытаний мы выявляем все имеющиеся на данный момент дефекты и, не тратя время на отключение и подключение систем (как бывает при текущих авариях), сосредотачиваемся на массовом ремонте на всех потенциально аварийных участках. Так, в текущую ремонтную кампанию были проведены гидравлические испытания 473 км сетей: 40 участков магистральных и 115 квартальных теплотрасс. По итогам гидравлических испытаний были выявлены и устранены 362 повреждения, произведена замена дефектных участков протяженностью около 6,5 км. На данный момент текущий ремонт закончен на 100% участков. Но мы понимаем, что гипотетически до следующих испытаний может произойти износ систем в других местах трубопроводов, и возникнет дефект. Здесь уже возвращаемся к вопросу мастерства наших ремонтных бригад. Их задача устранить все в установленные нормативными документами сроки. На вес золота у нас всегда сварщики. От их профессионализма во многом зависит качество ремонтных работ и то, как долго продержится потом отремонтированный участок.

У нас на данный момент имеются все необходимые материально-технические и кадровые ресурсы для проведения ремонтных работ. Круглосуточно работает аварийно-диспетчерская служба, которая имеет в своем распоряжении системы мониторинга теплоснабжения и ГВС двух городских районов. В ежедневном режиме работают 16 ремонтных бригад, обеспеченных спецавтомобилями со сварочными бензогенераторами и мотопомпами, и от 4 до 6 единиц грузоподъемной и землеройной спецавтотехники, на складе имеется неснижаемый аварийный запас материалов.

Важная часть подготовки к зиме – модернизация оборудования. Мы в плановом порядке заменили 165 единиц шаровой и дисковой запорной арматуры на теплотрассах и в тепловых насосных станциях и центральных тепловых пунктах. Провели ремонты на тепловых насосных станциях, насосных перекачивающих станциях, центральных теплопунктах, котельных. На Автозаводской ТЭЦ отремонтированы установка подпитки теплосети, установки горячего водоснабжения, котлоагрегаты, трубоагрегаты, водогрейные котлы, генераторы. В рамках инвестиционной программы заменены насосы котельной "Северная" и изношенные трубопроводы, ведущие к детским садам по ул. Мончегорская 7Б и пос. Мостоотряд 30а.

Кстати, хочу отметить, что для нас не бывает несущественных ремонтов. Для потребителя фраза "замена задвижки" может ни о чем не говорить. А вот для энергетика она означает повышение надежности работы оборудования. Поясню на примере: мы заменили сейчас шаровый кран на подающем трубопроводе отопления на улице Веденяпина. При работе в штатном режиме потребитель этого никак не заметит. А вот в случае аварийных ситуаций благодаря такой арматуре мы сможем быстро перекрыть нужный участок и оперативно выполнить ремонт. При старой запорной арматуре нам пришлось бы перекрывать гораздо больший участок сетей, соответственно, без тепла осталось бы, к примеру, не несколько домов, а целый квартал.

Вот из таких маленьких шагов складывается большой путь по модернизации всей системы тепло- и водоснабжения. И, несмотря на все объективные экономические причины, мы не уменьшаем ни плановые, ни инвестиционные программы и идем к тому, чтобы свести к минимуму риски возникновения аварийных ситуаций в осенне-зимний период и обеспечить высокое качество оказываемых населению услуг", - рассказал Виталий Гаврюшенко.