Дзержинские тепловые сети начали отопительный сезон Общество

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" приступили к подаче тепла учреждениям социальной сферы и жилищному фонду. В соответствии с постановлением администрации отопительный сезон в городе стартовал 23 сентября.

Подача тепла жилищному фонду будет производиться поэтапно на основании утвержденного администрацией города графика с учетом получения паспортов готовности объекта к пуску отопления.

В летнюю ремонтную кампанию Дзержинские тепловые сети (ДТС) заменили 8 км трубопроводов квартальных и распределительных тепловых сетей. Полностью подготовлено к работе в отопительный сезон оборудование всех 38 центральных тепловых пунктов ДТС. Оставшаяся часть работ на подачу тепла клиентам не влияет. Восстановление благоустройства мест проведения земляных работ будет закончено до конца октября.

"В ходе подготовки к отопительному сезону сделано всё необходимое, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение жителей предстоящей зимой", – отметил технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.