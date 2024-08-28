Центр военно-патриотического воспитания, посвященный СВО, создадут в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Центр военно-патриотического воспитания, в котором основная экспозиция будет посвящена событиям и героям СВО, создадут в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия", с такой инициативой выступил местный политсовет "Единой России". Администрация района идею поддержала, для будущего центра выделено помещение на улице Политбойцов.

"Главная задача центра-музея СВО – патриотическое воспитание подрастающего поколения, чтобы оно гордилось своей страной. Надо рассказывать современной молодежи о подвиге наших героев, сохранять и передавать это будущим поколениям. Сохранение исторической памяти – задача государственной важности, - отметил глава администрации, секретарь местного отделения "Единой России" Автозаводского района Александр Нагин. - Наши ребята на передовой защищают Родину, они – герои сегодняшних дней. И создание такого музея – дань нашего уважения и благодарности

всем защитникам".

Основную часть средств на разработку проекта, ремонт помещения и закупку оборудования выделили члены местного политсовета партии. Участвуют в создании Центра и участники СВО. Один из них – Сергей Харинов – планирует в дальнейшем работать в этом Центре, сейчас он проходит специальное обучение.

"Главная экспозиция будет рассказывать о событиях военной спецоперации и наших героях – автозаводцах, состоять из экспонатов, привезенных, в том числе из зоны боевых действий нашими бойцами и участниками гуманитарных миссий. Здесь можно будет увидеть фотографии, документы, различное оружие, трофейные артефакты, дроны, экипировку и многое другое. Есть идея построить блиндаж, внутри которого будет показан солдатский быт, личные вещи. Когда все это видишь своими глазами, можешь потрогать, примерить, то совершенно по-другому начинаешь ощущать и понимать происходящие события. Также в Центре создадим "военный штаб", где будут проходить встречи школьников и студентов с участниками СВО, Уроки мужества, различные мастер-классы, квизы и другие мероприятия", - рассказала первый заместитель секретаря местного отделения "Единой России", заместитель главы Автозаводского района Марина Демидова во время презентации концепции Центра военно-патриотического воспитания на заседании политсовета.

В разработке концепции активное участие принимал член политсовета партии, руководитель центра гуманитарной помощи Автозаводского района Александр Марунченко, который уже более двух лет занимается формированием и доставкой гуманитарных конвоев на освобожденные территории и в зону СВО. По его мнению, открытие таких музеев важно для патриотического воспитания молодежи, знания своей истории.

"Это необходимо, чтобы у нашей молодежи создавалась правильная картина мира, чтобы они равнялись на настоящих героев, гордились ими. Враг покушается не только на российские территории и ресурсы, нас пытаются сломать и изнутри, разрушить нашу историю, культуру, образование. И самое главное сегодня – это защита России на всех фронтах, в том числе идеологическом", - уверен он.

Сам Александр Марунченко добровольцем отправляется в Курскую область в бригаду "Пятнашка", чтобы защищать страну уже на передовой. Также по пути к месту службы он доставит в Курскую область очередную партию гуманитарного груза от автозаводцев для жителей, пострадавшим от атаки ВСУ. Администрация, соцучреждения, местное отделение партии, предприниматели и просто неравнодушные жители Автозаводского района в этот раз передали около трех тонн необходимой помощи: вещи, постельное белье, медикаменты, продукты и многое другое.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался в новых регионах.

Региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни спецоперации организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов в новые регионы и в зону СВО – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами отправляют необходимые вещи, технику,спецоборудование, медикаменты, продукты и многое другое.