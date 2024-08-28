Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 сентября 2024 17:35  [73] Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги еще один участок в Подновье для ИЖС
23 сентября 2024 17:29  [95] Центр военно-патриотического воспитания, посвященный СВО, создадут в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
23 сентября 2024 17:27  [80] Второй сезон проекта "Женское лидерство" стартовал в Нижегородской области
23 сентября 2024 16:45  [112] Улицу Ивана Чугурина в Сормове перекроют из-за ремонта инженерных сетей до конца декабря
23 сентября 2024 15:52  [164] Дорогу на улице Славянской вымостят гранитом под мостовую начала XIX века
23 сентября 2024 15:21  [149] Дзержинские тепловые сети начали отопительный сезон
23 сентября 2024 15:18  [171] Зеленую зону вдоль реки Параши благоустроили в Сормовском районе
23 сентября 2024 14:55  [178] Каникулы по-флотски от Волжского пароходства
23 сентября 2024 14:47  [157] Филиалы Национального центра "Россия" откроют в регионах
23 сентября 2024 14:35  [201] Порядок принудительной эвакуации с платных парковок машин без номеров введут в Нижнем Новгороде
Общество

Центр военно-патриотического воспитания, посвященный СВО, создадут в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

23 сентября 2024 17:29  [95] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Центр военно-патриотического воспитания, в котором основная экспозиция будет посвящена событиям и героям СВО, создадут в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия", с такой инициативой выступил местный политсовет "Единой России". Администрация района идею поддержала, для будущего центра выделено помещение на улице Политбойцов.

"Главная задача центра-музея СВО – патриотическое воспитание подрастающего поколения, чтобы оно гордилось своей страной. Надо рассказывать современной молодежи о подвиге наших героев, сохранять и передавать это будущим поколениям. Сохранение исторической памяти – задача государственной важности, - отметил глава администрации, секретарь местного отделения "Единой России" Автозаводского района Александр Нагин. - Наши ребята на передовой защищают Родину, они – герои сегодняшних дней. И создание такого музея – дань нашего уважения и благодарности
всем защитникам".

Основную часть средств на разработку проекта, ремонт помещения и закупку оборудования выделили члены местного политсовета партии. Участвуют в создании Центра и участники СВО. Один из них – Сергей Харинов – планирует в дальнейшем работать в этом Центре, сейчас он проходит специальное обучение.

"Главная экспозиция будет рассказывать о событиях военной спецоперации и наших героях – автозаводцах, состоять из экспонатов, привезенных, в том числе из зоны боевых действий нашими бойцами и участниками гуманитарных миссий. Здесь можно будет увидеть фотографии, документы, различное оружие, трофейные артефакты, дроны, экипировку и многое другое. Есть идея построить блиндаж, внутри которого будет показан солдатский быт, личные вещи. Когда все это видишь своими глазами, можешь потрогать, примерить, то совершенно по-другому начинаешь ощущать и понимать происходящие события. Также в Центре создадим "военный штаб", где будут проходить встречи школьников и студентов с участниками СВО, Уроки мужества, различные мастер-классы, квизы и другие мероприятия", - рассказала первый заместитель секретаря местного отделения "Единой России", заместитель главы Автозаводского района Марина Демидова во время презентации концепции Центра военно-патриотического воспитания на заседании политсовета.

В разработке концепции активное участие принимал член политсовета партии, руководитель центра гуманитарной помощи Автозаводского района Александр Марунченко, который уже более двух лет занимается формированием и доставкой гуманитарных конвоев на освобожденные территории и в зону СВО. По его мнению, открытие таких музеев важно для патриотического воспитания молодежи, знания своей истории.

"Это необходимо, чтобы у нашей молодежи создавалась правильная картина мира, чтобы они равнялись на настоящих героев, гордились ими. Враг покушается не только на российские территории и ресурсы, нас пытаются сломать и изнутри, разрушить нашу историю, культуру, образование. И самое главное сегодня – это защита России на всех фронтах, в том числе идеологическом", - уверен он.

Сам Александр Марунченко добровольцем отправляется в Курскую область в бригаду "Пятнашка", чтобы защищать страну уже на передовой. Также по пути к месту службы он доставит в Курскую область очередную партию гуманитарного груза от автозаводцев для жителей, пострадавшим от атаки ВСУ. Администрация, соцучреждения, местное отделение партии, предприниматели и просто неравнодушные жители Автозаводского района в этот раз передали около трех тонн необходимой помощи: вещи, постельное белье, медикаменты, продукты и многое другое.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался в новых регионах.

Региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни спецоперации организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов в новые регионы и в зону СВО – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами отправляют необходимые вещи, технику,спецоборудование, медикаменты, продукты и многое другое.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Патриотизм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph