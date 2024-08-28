Выставка "Осенний вернисаж" открылась в НГХМ Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Областная художественная выставка "Осенний вернисаж" (0+) уже в 32 раз открылась в Нижнем Новгороде. Мероприятие проходит под эгидой нижегородского отделения Союза художников России. Об этом сообщили в Минкультуры Нижегородской области.

В экспозицию вошли 300 работ 175 авторов из Нижнего Новгорода, Бора, Дзержинска, Богородска, Городца, Семёнова, Сарова, Кулебак - живописцев, графиков, мастеров народного и декоративно-прикладного искусства, созданные в последние годы.

Широко на выставке представлен пейзаж - выполненные маслом, темперой, акварелью, пастелью, гуашью, в печатных техниках офорта, линогравюре, монотипии.

Также на выставке можно увидеть портреты и разнообразные портретные композиции, работы героико-патриотическую тематику. Духовно-религиоое направление воплощено в современной иконе и росписях, а также в станковом искусстве.

Мастера декоративно-прикладного искусства представили работы из керамики, а также хохломскую, городецкую и полхов-майданскую роспись, новых матрешек и топорную игрушку, шахунские тканые полотенца, балахнинское кружево.

Посетить выставку можно до 4 ноября на площадке НГХМ|Искусство XX века (пл. Минина и Пожарского, д. 2/2).