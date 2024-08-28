Полумиллионный штраф и год тюрьмы могут ввести в России за неуважение к суду Общество

Правительство России поддержало законопроект, который увеличивает до 500 тысяч рублей штраф за неуважение к суду, а также вводит тюремный срок за это преступление. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации, законопроект разработан главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым.

"Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Принимая во внимание позицию Верховного суда Российской Федерации, правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний", - говорится в проекте отзыва.

Согласно законопроекту, штраф за неуважение к суду предлагается повысить с 80 тысяч рублей до 500 тысяч. Кроме того, за такое преступление может грозить лишение свободы на срок до одного года, сейчас за это предусмотрен только арест.

За оскорбление судей, присяжных или других ответственных лиц, штраф может быть повышен с действующих сегодня 200 тысяч рублей до 700 тысяч. Совершившим такое преступление также может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

За клевету в отношении судьи, присяжных, прокурора, следователя, дознавателя или сотрудника органов принудительного исполнения РФ предлагается ввести арест виновных на срок до двух месяцев или лишить их свободы на срок до одного года.

Если все эти деяния совершаются с использованием интернета или СМИ, то виновным может грозить штраф до 4 млн рублей с лишением права занимать определённые должности до трёх лет, обязательные работы на срок до 440 часов, принудительный работы на срок до трёх лет, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до трёх лет.