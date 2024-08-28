Доброволец: "Иду на СВО из чувства патриотизма. Дети гордятся мной" Общество

Фото: Дом народного единства

Группа добровольцев направилась из Нижегородской области на учебный полигон для боевой подготовки перед отправкой на СВО, где под контролем опытных инструкторов они отработают необходимые навыки. Нижегородцы и жители других регионов ежедневно приезжают в Центр набора добровольцев, чтобы заключить военные контракты и помочь своим товарищам.

"Иду на СВО из чувства патриотизма. Дети гордятся мной. Они так же, как и я, любят Родину. С самого детства изучают историю нашей страны, посещают патриотические музеи, выставки, смотрят фильмы о героях России. Поэтому отнеслись с пониманием и поддержали мое решение. Наши родные и близкие сейчас на передовой. Я должен быть рядом с ними. Только вперед, только за Победой!" - сказал доброволец из Челябинска.

Еще один доброволец – из Омска, профессиональный военнослужащий. У него за плечами срочная служба в Вооруженных Силах России и по контракту в Росгвардии.

"Решил повторно заключить контракт. Есть боевой опыт работы и востребованные военно-учётные специальности. Моя задача – спасать людей. Приехать, увидеть и победить", - поделился он.

Нижегородский доброволец, в свою очередь, подчеркнул, что после подписания контракта спокоен за близких – его семья будет окружена максимальным вниманием.

"Семья будет обеспечиваться государством – это и льготы, и гарантии. Поэтому я спокоен. В пункте отбора меня очень хорошо встретили. Оформление проходит на высшем уровне. Иду, чтобы приблизить нашу Победу. За Курск, за Белгород и Донбасс!" - сказал мужчина.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, по Указу Президента РФ Владимира Путина выплаты от Минобороны РФ увеличены до 400 тысяч рублей. В итоге для тех, кто заключает контракт с Минобороны в военкоматах Нижнего Новгорода, единовременная материальная поддержка составит 1 млн 205 тысяч рублей: 400 тысяч — от Минобороны РФ, 500 тысяч — от региона и 305 тысяч — от города.

Также в Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, зачислении в новые военные формирования, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.