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Происшествия

Восемь ДТП с пострадавшими зарегистрировано в Нижегородской области 23 сентября

24 сентября 2024 11:55  [47] Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

23 сентября на территории Нижегородской области было зарегистрировано восемь ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Как рассказали в ведомстве, в 9:50 произошла авария в Дальнеконстантиновском районе - на 40 км трассы Нижний Новгород - Арзамас, где Lada врезалась в КАМаз. Пострадал пассажир отечественной легковушки.

Следующее ДТП случилось в 10:00 на 129 км автодороги Нижний Новгород – Киров: водитель Subaru совершил наезд на лося. В результате водителя госпитализировали.

В 16:10 в Сарове водитель Volvo столкнулся с электросамокатом. Пострадал водитель СИМ.

В 16:45 в Дзержинске водитель кроссовера Kia наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. После этого пешеходу понадобилась помощь медиков.

В 18:30 в посёлке Новинки водитель мотоцикла выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с легковым автомобилем Ford. В результате этого ДТП пострадал водитель мотоцикла.

В 19:25 в селе Спасское пьяный водитель Lada наехал на пешеходов, идущих по краю дороги. 

В 23:30 в деревне Афонино на дворовой территории женщина-водитель Hyundai совершила наезд на велосипедиста. Ему потребовалась помощь медиков.

Кроме того, инспекторы ДПС задержали 17 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянении, из них двое - повторно. Ещё 15 водителей передвигались на транспортных средствах, не имея права управления.

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Теги:
Госавтоинспекция ДТП
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