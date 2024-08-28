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Общество

Готовность объектов по проекту "Вам решать - 2024" в Нижнем Новгороде составляет 97%

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Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

23 сентября в городской Думе Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению. Депутаты под председательством Ольги Балакиной рассмотрели 12 вопросов.

Члены комиссии в ходе заседания обсудили тему участия Нижнего Новгорода в реализации на территории региона в 2025 году проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!". Руководитель Аппарата Гордумы Елена Андронова рассказала об условиях участия в проекте и о его высокой эффективности.

По ее информации, в настоящее время в Нижнем Новгороде полностью выполнены работы на 65 объектах "Вам решать!" из 67 победивших в конкурсе. Оставшиеся два будут сданы в ближайшее время.

Депутаты поделились собственным положительным опытом реализации мероприятий проекта в избирательных округах и единогласно рекомендовали принять проект решения на заседании городской Думы 25 сентября.

Большое внимание было уделено рассмотрению хода реализации городских социальных проектов, направленных на укрепление и продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Руководитель департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян рассказал о проделанной в данном направлении работе. Его информация была принята к сведению.

Также члены комиссии единогласно рекомендовали городской Думе поддержать решение Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде от 12 сентября 2024 года. Планируется увековечить память шести нижегородцев, в том числе одного погибшего на СВО.

"Сегодня решение об участии в губернаторском проекте "Вам решать!", на мой взгляд, – самое значимое. Мы все видим, как благодаря этому проекту меняется к лучшему город и как более внимательным и заинтересованным становится отношение людей к своему двору, к своему району, когда они видят, что их мнение услышано и начинания получают поддержку. Я благодарна коллегам-депутатам за их участие и в разъяснительной работе с жителями и за постоянный депутатский контроль хода осуществления проекта", - отметила Ольга Балакина.

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Теги:
Благоустройство Гордума
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