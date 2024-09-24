Трамваи № 8, 19, 27 поедут в обход улицы Бекетова днём 24 сентября

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В Центре развития транспортных систем Нижегородской области предупредили о временном изменении маршрутов трёх трамваев в Нижнем Новгороде 24 сентября.
Речь идёт о трамваях № 8, 19, 27. Согласно информации, в связи с ремонтом резервного питающего кабеля контактной сети, будет закрыто движение указанных маршрутов на улице Бекетова.
Так, трамваи №27 будет будут ходить от площади Лядова до Московского вокзала. Трамваи №19 будут следовать по маршруту №5, а трамваи №18 - по маршруту №21.
Изменения будут действовать, предварительно, до 13:30.
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