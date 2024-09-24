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Общество

Трамваи № 8, 19, 27 поедут в обход улицы Бекетова днём 24 сентября

24 сентября 2024 10:24  [149] Общество

Фото: Кира Мишина

В Центре развития транспортных систем Нижегородской области предупредили о временном изменении маршрутов трёх трамваев в Нижнем Новгороде 24 сентября.

Речь идёт о трамваях № 8, 19, 27. Согласно информации, в связи с ремонтом резервного питающего кабеля контактной сети, будет закрыто движение указанных маршрутов на улице Бекетова.

Так, трамваи №27 будет будут ходить от площади Лядова до Московского вокзала. Трамваи №19 будут следовать по маршруту №5, а трамваи №18 - по маршруту №21.

Изменения будут действовать, предварительно, до 13:30.

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Теги:
движение Общественный транспорт Трамвай
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