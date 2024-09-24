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Общество

Глеб Никитин: "Воспоминания о детсадовском периоде жизни остаются с человеком на всю жизнь"

27 сентября 2024 09:15  [98] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём воспитателя и всех дошкольных работников.

"Уважаемые воспитатели и сотрудники дошкольных учреждений! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа связана с самым ценным и дорогим – детьми. Именно рядом с вами они делают первые открытия об этом мире, учатся, формируются как личности, обретают знания и навыки. Такой труд требует не только профессиональных навыков, но и особых человеческих качеств. Ребенок открыт этому миру, доверчив, раним, и именно от взрослых, которые его окружают, во многом зависит его будущее. Душевная теплота, доброе слово и терпение способны творить чудеса. Вы это знаете, как никто другой.

Воспоминания о детсадовском периоде жизни остаются с человеком на всю жизнь. Важно, чтобы они были максимально яркими и интересными.

В регионе строятся современные садики и обновляются существующие, создаются возможности для развития малышей. Именно вы помогаете детям открывать в себе первые способности к музыке или рисованию, творчеству или точным наукам. Огромное спасибо вам за те эмоции и открытия, что вы дарите малышам каждый день!

В профессиональный праздник желаю вам здоровья и благополучия! Пусть ваши воспитанники всегда радуют, а их успехи наполняют гордостью и вдохновением!", - сказал губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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