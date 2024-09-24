Евгений Люлин: "Постоянное внимание к проблемам старшего поколения является важнейшими задачами государства и общества" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём пожилого человека.

"Уважаемые друзья! Поздравляю всех с Днем пожилого человека!

Мы несём ответственность перед теми, кто посвятил свою жизнь стране и людям, отдал ради этого лучшие годы. Постоянное внимание к проблемам старшего поколения, создание достойных условий для жизни пенсионеров – вот важнейшие задачи государства и общества.

Мы решаем их, объединяя усилия органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций, волонтеров, религиозных конфессий. Повышаются пенсии, работают социальные программы, реализуются проекты, помогающие пенсионерам адаптироваться в меняющемся мире. В результате создается комфортная среда для пожилых людей, им открываются новые возможности для работы, отдыха, досуга.

От всего сердца хочу пожелать старшему поколению, нашим уважаемым ветеранам, крепкого здоровья и благополучия, постоянной заботы и внимания со стороны детей и внуков!", - сказал председатель нижегородского Заксобрания.