Евгений Люлин: "Постоянное внимание к проблемам старшего поколения является важнейшими задачами государства и общества"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём пожилого человека.
"Уважаемые друзья! Поздравляю всех с Днем пожилого человека!
Мы несём ответственность перед теми, кто посвятил свою жизнь стране и людям, отдал ради этого лучшие годы. Постоянное внимание к проблемам старшего поколения, создание достойных условий для жизни пенсионеров – вот важнейшие задачи государства и общества.
Мы решаем их, объединяя усилия органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций, волонтеров, религиозных конфессий. Повышаются пенсии, работают социальные программы, реализуются проекты, помогающие пенсионерам адаптироваться в меняющемся мире. В результате создается комфортная среда для пожилых людей, им открываются новые возможности для работы, отдыха, досуга.
От всего сердца хочу пожелать старшему поколению, нашим уважаемым ветеранам, крепкого здоровья и благополучия, постоянной заботы и внимания со стороны детей и внуков!", - сказал председатель нижегородского Заксобрания.
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