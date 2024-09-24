Навыки ликвидации возгорания и действий при возникновении ЧС отработали сотрудники "Волгаэнерго" (Эн+) Общество

Учения прошли в виде командных соревнований. В пожарной эстафете состязались сотрудники каждой из ресурсоснабжающих компаний Волгаэнерго.

"Наши предприятия стратегически важные, поскольку обеспечивают теплоснабжением, электричеством, питьевой водой 400 тысяч нижегородцев. Поэтому любые нештатные ситуации, которые теоретически могут возникнуть, персонал должен уметь быстро и безболезненно устранить", - отметил генеральный директор "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

В пожарной эстафете участвовали команды 4 предприятий ГК "Волгаэнерго": Автозаводская ТЭЦ, "Теплосети", "Заводские сети", "Генерация тепла". В зависимости от этапа прохождения каждому участнику выдавался свой вариант защитной экипировки.

На первом этапе необходимо было передать по телефону сигнал о пожаре и потушить электрическую сборку от пожарного крана.

Следующие этапы с открытым огнем были самыми зрелищными. Легковоспламеняющуюся жидкость тушили порошковым огнетушителем.

А вот электродвигатель - уже углекислотным.

Следующему участнику эстафеты необходимо было сбить пламя на условно горящем человеке, то есть манекене.

Далее – этап по отработке действий в ЧС: необходимо как можно быстрее надеть противогазы.

И грамотно эвакуировать пострадавшего из опасной зоны.

Финальный этап – попадание в мишень из пожарного ствола.

Судьи оценивали не только скорость прохождения этапов, но и правильность выполнения. Правильно ли используются средства индивидуальной защиты, бережно ли обращаются с пострадавшим и т.д. За нарушения начислялись штрафные баллы.

По итогам соревнований лучшими оказались сотрудники Автозаводской ТЭЦ, серебро и бронза достались "Теплосетям" и "Заводским сетям", соответственно.

Виталий Бушуев, главный судья соревнований, начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда АТЭЦ: "Отработка практических навыков дает без сомнения лучшее усвоение, чем теория. В теории все всё знают, а вот в реальной ситуации можно растеряться. Поэтому такие соревнования нужны, когда сотрудники выполняют реальные действия по борьбе с огнем".