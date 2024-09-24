VK Tech запускает универсальную платформу для бизнеса Бизнес

VK Tech разработала единую платформу для комплексной работы с большими данными, нейросетями и искусственным интеллектом (ИИ) для крупного бизнеса.

Как рассказали в пресс-службе VK, VK Data Platform - это универсальная платформа для end-to-end работы с большими объемами данных и машинным обучением. Платформа позволит российским компаниям повысить зрелость работы с данными и выйти на новый уровень принятия решений и управления бизнесом.

Платформа поможет сократить расходы на хранение и обработку информации, повысить качество и достоверность данных, упростить интеграцию моделей ML и AI в бизнес-процессы, сократить время вывода на рынок новых продуктов на основе данных.

Отмечается, что VK Data Platform разработана на основе лучших практик VK Tech по извлечению бизнес-ценности из больших объемов информации, которые применяются на масштабных проектах с многомиллионной аудиторией.

Ранее сообщалось, что приложение VK Видео стало доступно для пользователей планшетов на Android.