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Бизнес

VK Tech запускает универсальную платформу для бизнеса

24 сентября 2024 12:20  [103] Бизнес

VK Tech разработала единую платформу для комплексной работы с большими данными, нейросетями и искусственным интеллектом (ИИ) для крупного бизнеса.

Как рассказали в пресс-службе VK, VK Data Platform - это универсальная платформа для end-to-end работы с большими объемами данных и машинным обучением. Платформа позволит российским компаниям повысить зрелость работы с данными и выйти на новый уровень принятия решений и управления бизнесом. 

Платформа поможет сократить расходы на хранение и обработку информации, повысить качество и достоверность данных, упростить интеграцию моделей ML и AI в бизнес-процессы, сократить время вывода на рынок новых продуктов на основе данных. 

Отмечается, что VK Data Platform разработана на основе лучших практик VK Tech по извлечению бизнес-ценности из больших объемов информации, которые применяются на масштабных проектах с многомиллионной аудиторией. 

Ранее сообщалось, что приложение VK Видео стало доступно для пользователей планшетов на Android.

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Теги:
бизнес Технологии
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