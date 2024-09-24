Помехи в телеэфире возможны в Нижегородской области до середины октября Общество

Фото: РТРС

На территории Нижегородской области в период с 27 сентября по 20 октября может наблюдаться кратковременное прерывание теле- и радиосигнала в дневное время. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Как пояснили специалисты, это связано с началом так называемой осенней солнечной интерференции - засветкой антенн земных станций Солнцем, которая влияет на телесигналы спутников связи. Продолжительность помех составит от нескольких секунд до 10 минут.

Солнечная засветка проявляет себя дважды в год в период 3,5 недель до или после дня весеннего и осеннего равноденствия (20-21 марта и 21-22 сентября соответственно), когда Солнце пересекает небесный экватор. В это время светило на несколько минут оказывается позади спутника связи, на одной линии с приёмной земной станцией - и сигналы спутника глушатся более мощными сигналами Солнца.

По информации РТРС, в Нижегородской области выход Солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором возможен с 11:33 до 12:42.

Современные цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции. Тем не менее, не все приёмники способны быстро поймать восстановившийся сигнал и могут выдавать ошибки: "зависать" или демонстрировать пиксельное изображение.

Если трансляция в течение 15 минут не придёт в норму, необходимо перезапустить оборудование, выключив его на некоторое время из розетки, или запустить в меню автопоиск каналов.