Три научных центра открылись в IT- кампусе "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде

Егор Поляков
АНО "НЕЙМАРК" (управляет образовательной частью будущего IT-кампуса) открыло три научных центра в Нижнем Новгороде. Об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков на пресс-конференции в НОИЦ 24 сентября.
Речь идет о центрах Нейроморфного искусственного интеллекта, кибербезопасности и микроэлектроники.
"После завершения строительства корпусов IT- кампуса их преобразуют в институты. Руководители этих центров уже назначены, это авторитетные люди в научной сфере. В дальнейшем этих институтов станет больше", - рассказал Поляков.
Замгубернатора также добавил, что с 1 сентября в IT- кампусе стартовали две образовательные программы для подготовки специалистов.
"Одна из них реализуется при взаимодействии с НГТУ им. Р. Е. Алексеева, а вторая - с НИУ ВШЭ. Третья программа - "Проектирование и программирование микрочипов"будет запущена совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского с 1 сентября 2025 года",- сообщил Егор Поляков.
Все корпуса IT-кампуса "НЕЙМАРК"будут рассчитаны на 8000 студентов, ежегодно образовательное учреждение сможет выпускать 2500 студентов.
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