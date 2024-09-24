Три научных центра открылись в IT- кампусе "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде Общество

Егор Поляков

АНО "НЕЙМАРК" (управляет образовательной частью будущего IT-кампуса) открыло три научных центра в Нижнем Новгороде. Об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков на пресс-конференции в НОИЦ 24 сентября.

Речь идет о центрах Нейроморфного искусственного интеллекта, кибербезопасности и микроэлектроники.

"После завершения строительства корпусов IT- кампуса их преобразуют в институты. Руководители этих центров уже назначены, это авторитетные люди в научной сфере. В дальнейшем этих институтов станет больше", - рассказал Поляков.

Замгубернатора также добавил, что с 1 сентября в IT- кампусе стартовали две образовательные программы для подготовки специалистов.

"Одна из них реализуется при взаимодействии с НГТУ им. Р. Е. Алексеева, а вторая - с НИУ ВШЭ. Третья программа - "Проектирование и программирование микрочипов"будет запущена совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского с 1 сентября 2025 года",- сообщил Егор Поляков.

Все корпуса IT-кампуса "НЕЙМАРК"будут рассчитаны на 8000 студентов, ежегодно образовательное учреждение сможет выпускать 2500 студентов.