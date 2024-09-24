Попытка побега пресечена в исправительной колонии в Нижегородской области

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Попытка побега заключенных пресечена из исправительной колонии №6 в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативные сводки".
Согласно информации, группа заключённых планировала захватить в заложники сотрудников ФСИН для организации побега, однако о планах преступников стало известно силовикам.
Все участники, пытавшиеся организовать захват колонии, обезврежены, при обыске у них нашли ножи и заточки.
В отношении заключенных возбуждены новые уголовные дела по нескольким статьям — 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), 313 УК РФ (побег из места лишения свободы) и 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).
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