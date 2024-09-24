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Общество

Досрочный пуск тепла возможен в детсады и школы Нижнего Новгорода

24 сентября 2024 18:36  [115] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Досрочный пуск тепла возможен в детсады и школы Нижнего Новгорода ранее 1 октября. Об этом стало известно по итогам инспекции теплоснабжающих организаций, которую провел глава города Юрий Шалабаев.

Мэр, в частности, осмотрел новую автоматизированную блочно-модульную котельную "Теплоэнерго" на улице Станиславского, 3а. От нее сейчас получают ресурс 84 жилых дома, 2 детских садика, 2 школы, 17 предприятий и организаций. С её появлением и обновлением сетей в этом районе аварийность сократилась в десятки раз.

Как отметил глава города, в целом, все 250 котельных Нижнего Новгорода готовы к отопительному сезону. 

"Заехал сегодня в несколько школ. Проверил, насколько сейчас ученикам комфортно заниматься. Температура в помещениях нормальная, в коридорах открыты окна. Но состояние самих школ, больниц и детских садов разное. Поэтому руководители социальных учреждений уже сейчас имеют возможность обращаться в теплоснабжающие организации с заявками на более раннее вхождение в отопительный сезон. Можно и нужно подавать заявки теплоснабжающим компаниям на досрочный пуск тепла. И там, где есть техническая возможность, это вхождение должно быть обеспечено", - заявил Юрий Шалабаев, отметив, что поручение о досрочном подключении социальных учреждений всем теплоснабжающим организациям уже дано.

По словам генерального директора АО "Теплоэнерго" Дмитрия Сивохина, компания к отопительному сезону готова на 100% и готова подключать социальные объекты по заявкам до официального старта отопительного сезона при наличии технической возможности.

Как сообщалось ранее, отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября.

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Теги:
ЖКХ Теплоснабжение
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