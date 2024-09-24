Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
25 сентября 2024 07:12  [92] Депутатское объединение "Единой России" выдвинуло кандидатуру Евгения Чинцова на пост спикера Гордумы
24 сентября 2024 18:40  [281] Глеб Никитин: "Мы будем усиливать поддержку наших экспортеров"
24 сентября 2024 13:36  [311] Ассоциация МСУ начала обсуждения проекта закона о местном самоуправлении
20 сентября 2024 19:03  [1221] Эксперт-мониторинг событий с 6 по 20 сентября 2024 года от АНО "Минин-центр"
20 сентября 2024 18:29  [740] Евгений Люлин награжден Почетной грамотой президента России
20 сентября 2024 17:02  [723] "Т Плюс" представила женский образ в энергетике на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге
20 сентября 2024 10:42  [923] Всероссийский проект "Обучающие экспедиции" для управленцев стартует в Нижегородской области 22 сентября
20 сентября 2024 10:09  [608] "Единая Россия" провела первый Совет первичных отделений партии
18 сентября 2024 17:57  [617] Евразийский женский форум открылся в Санкт-Петербурге
18 сентября 2024 13:50  [734] Заседание Рабочей группы БРИКС по ИКТ и ВВС пройдёт в Нижнем Новгороде
Политика

Депутатское объединение "Единой России" выдвинуло кандидатуру Евгения Чинцова на пост спикера Гордумы

25 сентября 2024 07:12  [92] Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

24 сентября члены депутатского объединения партии "Единая Россия" в городской Думе Нижнего Новгорода приняли решение выдвинуть победителя дополнительных выборов по округу №30 Евгения Чинцова для избрания на должность председателя Гордумы VII созыва.

Представляя его кандидатуру депутатам, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что весь жизненный путь этого человека, его опыт говорят о том, что он готов занять пост председателя и добавил, что решение нижегородского отделения партии о выдвижении поддержано Генсоветом "ЕР". Депутаты единогласно проголосовали за выдвижение Евгения Чинцова на пост председателя Гордумы.

"Мы с коллегами приняли уже избранного депутата в свои ряды и согласовали его выдвижение на пост председателя Думы от "Единой России". Кадровый офицер, участник президентской программы "Время героев" Евгений Александрович Чинцов обладает большим управленческим опытом и уже активно включился в депутатскую работу", - сказал руководитель депутатского объединения партии "Единая Россия" в городской Думе Евгений Костин.

Евгений Чинцов поблагодарил коллег-депутатов за доверие: "Это высокая честь и большая ответственность. Рад стать частью команды партии "Единая Россия" в городской Думе. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем достичь значительных результатов, поэтому готов к конструктивному взаимодействию и открытому диалогу с депутатами, представителями общественности и жителями города".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Евгений Чинцов Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph