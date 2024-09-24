Депутатское объединение "Единой России" выдвинуло кандидатуру Евгения Чинцова на пост спикера Гордумы Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

24 сентября члены депутатского объединения партии "Единая Россия" в городской Думе Нижнего Новгорода приняли решение выдвинуть победителя дополнительных выборов по округу №30 Евгения Чинцова для избрания на должность председателя Гордумы VII созыва.

Представляя его кандидатуру депутатам, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что весь жизненный путь этого человека, его опыт говорят о том, что он готов занять пост председателя и добавил, что решение нижегородского отделения партии о выдвижении поддержано Генсоветом "ЕР". Депутаты единогласно проголосовали за выдвижение Евгения Чинцова на пост председателя Гордумы.

"Мы с коллегами приняли уже избранного депутата в свои ряды и согласовали его выдвижение на пост председателя Думы от "Единой России". Кадровый офицер, участник президентской программы "Время героев" Евгений Александрович Чинцов обладает большим управленческим опытом и уже активно включился в депутатскую работу", - сказал руководитель депутатского объединения партии "Единая Россия" в городской Думе Евгений Костин.

Евгений Чинцов поблагодарил коллег-депутатов за доверие: "Это высокая честь и большая ответственность. Рад стать частью команды партии "Единая Россия" в городской Думе. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем достичь значительных результатов, поэтому готов к конструктивному взаимодействию и открытому диалогу с депутатами, представителями общественности и жителями города".