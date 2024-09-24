Международный фотофестиваль "Волжская биеннале-2024" стартует в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Жулина Виктория, Пятиморск

Мероприятия юбилейного X Международного фотографического фестиваля "Волжская биеннале-2024" (16+) пройдут в Нижнем Новгороде 26-28 сентября. Тема фестиваля этого года "Стороны света".

Как рассказали в региональном Минкультуры, в рамках фестиваля запланированы выставки, лекции и творческие встречи.

На фотоконкурс X фестиваля было прислано 720 работ 75 авторов из Нижнего Новгорода, Москвы, Стерлитамака, Чебоксар, Кирова, Казани, Курска, Рязани, Богородска, Дзержинска, Павлова, Кстова, Ставрополя, Химок, Новосибирска, Донецка, Калуги, Екатеринбурга, Красногорска, Волгоградской области и других городов.

Фотоконкурс проводился по двум номинациям: арт-фотография и пресс-фотография. В экспозицию итоговой выставки было отобрано около 170 лучших работ, разнообразные по жанрам и технике исполнения.

В рамках фестиваля пройдут выставки фотографов с мировым именем: Евгения Канаева (Казань) "В тихом течении Волги" (площадка КУПНО), Ольги Каменской (Москва) "Aqua Paint" (площадка НИУ ВШЭ), Маргариты Фединой (Москва) "Жизнь под Питером" (в Доме Архитектора), Игоря Панкова (Москва) "Жизнь как в кино" (в кинотеатре "Орлёнок"), Павла Смертина (Москва) "Нелинейное время" (в Русском музее фотографии).

Итоговая выставка фестиваля будет открыта с 27 сентября по 20 октября 2024 года в Русском музее фотографии.