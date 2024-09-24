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Общество

АО "Транснефть-Верхняя Волга" повысило энергоэффективность производственного объекта в Нижегородской области

26 сентября 2024 07:45  [98] Общество

Фото: предоставлено АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило работы по техническому перевооружению блочно-модульной котельной на Базе производственного обслуживания Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ) в Кстовском районе.

Как рассказали на предприятии, работы проводились в рамках программ техперевооружения объектов, а также энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Основная цель данной работы - обеспечить надёжное теплоснабжение производственных и административно-бытовых зданий Базы.

Согласно информации, котельная была переведена с нефти на природный газ. Это позволит снизить затраты на потребление топлива при сохранении прежних объёмов годовой выработки тепла. Кроме того, газификация котельной значительно сократит выбросы в атмосферу, уменьшит износ оборудования и вместе с тем повысит коэффициент полезного действия котельных агрегатов.

АО "Транснефть-Верхняя Волга" в августе также перевело на природный газ котельную линейной производственно-диспетчерской станции "Староликеево" Горьковского РНУ.

На предприятии добавили, что переход котельных ЛПДС "Староликеево" и БПО Горьковского РНУ с нефти позволит за год сэкономить 50,9 млн рублей на потреблении топлива при сохранении прежних объёмов годовой выработки тепла.

Отмечается, что с начала 2024 года эффект от реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятии составил 423,5 тыс. кВт*ч.

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Теги:
Газоснабжение Транснефть-Верхняя Волга
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