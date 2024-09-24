Долги за электричество у нижегородских теплоснабжающих компаний превысили 200 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В октябре в Нижегородской области стартует отопительный сезон. В связи с этим возникает вопрос: все ли поставщики тепла являются добросовестными и готовы ли в полной мере выполнять свои обязательства?

"ТНС энерго НН" отмечает тенденцию наращивания задолженности за электроэнергию теплоснабжающими организациями. На сегодняшний день общий размер долга указанных предприятий перед энергетиками превысил 228 млн рублей. Лидерами со знаком минус стали:

∙ ООО "Тепло-энергосервисная управляющая компания" с долгом 133,5 млн руб.

∙ МУП "ЧКАЛОВСКЭНЕРГОРЕСУРС" с долгом 11 млн рублей;

∙ МУП ЖКХ "Ильиногорское" с долгом 10 млн рублей;

∙ МУП "Юганецкое" с долгом 5,9 млн рублей;

∙ ООО "ЭнерджиПро-НН" с долгом 3,6 млн рублей;

∙ МП Ковернинского муниципального округа "ЖКХ "Ковернино" с долгом 2,8 млн рублей;

∙ МУП "МП "БРКК" с долгом 2 млн рублей;

∙ МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" с долгом 1,8 млн рублей;

∙ ООО "Топливная компания" с долгом 1,2 млн рублей;

∙ ООО "ТЭК" с долгом 1,1 млн рублей.

Учитывая многомиллионные долги, можно поставить под сомнение эффективность работы указанных выше предприятий и надежность обеспечения жилых домов и объектов инфраструктуры региона теплом.

Гарантирующий поставщик, понимая всю социальную значимость, не будет ограничивать электроэнергию поставщикам тепла, систематически нарушающим платежную дисциплину. Но, кроме отключения подачи электричества, есть иные рычаги давления на неплательщиков. У недобросовестных поставщиков тепла уже отсужено порядка 124,3 млн рублей, в судах еще рассматриваются иски на сумму свыше 47 млн руб.

"ТНС энерго НН" в своей работе использует все законные методы для понуждения к оплате за потребленную электроэнергию, вплоть до банкротства предприятий, ареста движимого и недвижимого имущества должника и привлечение руководителя к уголовной ответственности.