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Спорт

Более 300 человек посетили традиционную Спартакиаду предприятий Эн+ в Нижнем Новгороде

25 сентября 2024 12:15  [61] Спорт

Фото: пресс-служба Волгаэнерго

Спартакиада "Волгаэнерго" (входит в энергетический холдинг Эн+) на Стадионе ручных игр переросла в настоящий спортивный праздник не только для сотрудников группы компаний, но и для жителей района. Состязания команд группы предприятий проходили настолько зрелищно, что собрали своих зрителей и болельщиков из числа прохожих. Так, во время Спартакиады для всех жителей района состоялся мастер-класс по жонглированию, организованный сотрудником "Волгаэнерго" Семеном Солуяновым.

Соревнования проходили по 7 видам спорта: легкая атлетика, мини-футбол, шашки, шахматы, настольный теннис, дартс, гирьевой спорт. Всего было разыграно 37 комплектов наград. За победу в общекомандном зачете боролось более 100 спортсменов от предприятий ГК "Волгаэнерго".

"Мы проводим Спартакиаду Эн+ третий год подряд. Для нас это значимое корпоративное событие, поскольку оно позволяет каждому почувствовать себя частью единой команды, работающей ради общей цели. Это прекрасная возможность для сотрудников из разных компаний познакомиться, обсудить общие для всех вопросы. Такое общение бесценно. Отлично, что к нам в роли болельщиков и зрителей присоединились сегодня и заинтересовавшиеся жители района, таким образом и популяризуется спорт", - отметил генеральный директор "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Наиболее зрелищными стали легкоатлетические забеги. Женщины соревновались в дистанции на 200 метров, мужчины – 400. Также разыгрывались комплекты наград по прыжкам в длину и командной эстафете. Многие участники и болельщики пришли на стадион семьями. Всего Спартакиаду за день посетило около 300 человек. Отдельная спортивно-развлекательная площадка была организована для детей. Можно было нанести аквагрим и принять участие в веселых стартах. Но больше всего детям понравилась роль спортивных болельщиков. Некоторые так хотели поддержать родителей, что даже бежали вместе с ними дистанции по параллельной дорожке.

Жесткая конкуренция получилась в круговом турнире по футболу. Сборным командам предприятий приходилось сыгрываться уже на поле, но зрители этого совсем не чувствовали, настолько ярко проходили матчи.

"Каждый из нас тренируется сам, встречаемся командой только на соревнованиях. Здесь очень помогали слаженные рабочие отношения: когда на производстве с полуслова понимаешь друг друга, то и в футболе разыграть комбинацию не проблема. Большое спасибо руководству, что организуются такие мероприятия, где мы лучше узнаем коллег из других компаний и становимся одним большим коллективом", - поделился впечатлениями после турнира вратарь сборной Автозаводской ТЭЦ Вячеслав Уронов.

Даже в шашках и шахматах борьба за медали шла до последнего. К примеру, финальная игра за бронзу в шашках длилась более 40 минут и закончилась ничьей. По итогам Спартакиады несколько спортсменов вырвались в рекордсмены по количеству выигранных наград.

"Я завоевала 2 место по прыжкам в длину, 1 место за бег на дистанции в 200 метров, третье место в женской эстафете, а еще у нашего предприятия первое место в общекомандном зачете. За это стоит бороться, честно, я счастлива, отличные впечатления от сегодняшнего дня. Здорово, что для нас компания проводит такие мероприятия: люди любят спорт, это модно сегодня, а главное – очень нужно. И прекрасно, что дети и жители района с нами вовлекаются в эту командную историю, мы можем с пользой провести время семьями, приобщить людей к культуре здорового образа жизни", - рассказала после церемонии награждения участница спартакиады, сотрудница ГК "Волгаэнерго" Татьяна Казакова.

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Теги:
Спартакиада Эн+
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