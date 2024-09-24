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Общество

Врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совфеда

25 сентября 2024 12:42  [51] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации. Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия", его кандидатуру на эту должность предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко

На пост сенатора Владимира Якушева выдвинул губернатор Тюменской области.

"Летом этого года Владимир Якушев был назначен на должность исполняющего обязанности секретаря Генсовета "Единой России". Партия с его непосредственным участием прошла подготовку к ЕДГ, показав блестящие результаты на выборах по всей стране. Управленческий опыт наработан колоссальный. Владимир Владимирович прошёл все этапы большого жизненного и профессионального пути", - подчеркнула спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что Владимир Якушев родился в 1968 году, прошел военную службу в рядах Советской Армии, окончил Тюменский государственный университет, получил степень кандидата экономических наук. Работал на разных должностях в банковском секторе, был вице-губернатором региона, главой города Тюмени, возглавлял Тюменскую область. Затем возглавил Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а с 2020 года стал полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе.

Валентина Матвиенко добавила, что в Совете Федерации очень ценят, когда приходят "люди знающие, погруженные в проблематику на земле, настоящие государственники,которые не боятся ответственности и готовы энергично решать самые актуальные вопросы".

"Я уверена, что Владимир Владимирович сможет себя проявить на должности первого заместителя председателя Совета Федерации и достойно справиться с этой ответственной работой", - резюмировала Валентина Матвиенко.

Напомним, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил полпреда Владимира Якушева врио секретаря Генсовета партии. В соответствии с Уставом партии Владимир Якушев станет секретарем Генсовета после проведения Съезда и обновления состава Генерального совета "Единой России".

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Теги:
Единая Россия Совет Федерации
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