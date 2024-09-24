Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год увеличены на 2,2 млрд рублей Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 25 сентября поддержали внесение изменений в бюджет города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Как сообщил депутатам директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, в бюджете на 2024 год предлагается увеличить доходную часть и расходную части на 2 млрд 210,5 млн рублей, в том числе за счет собственных доходов в общей сумме на 1 млрд 319,4 млн рублей, а также межбюджетных трансфертов в сумме 891,1 млн рублей.

Такое увеличение позволит направить дополнительные средства – 1 млрд 254 млн рублей – на доведение оплаты труда работников нижегородских учреждений образования, культуры и спорта до средней по региону. Проект решения был принят еще 18 сентября на заседании постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, налоговой и финансовой политике. Также предусмотрены расходы в сумме 248,7 млн рублей на выплаты социального характера.

Наибольшие суммы ассигнований также будут направлены на переселение из аварийного фонда – 375,8 млн рублей, на реконструкцию Парка имени 1 Мая – 350 млн рублей. На содержание городских автомобильных дорог будет выделено 265,5 млн рублей, на субсидии МП "Нижегородское метро" – 132 млн рублей.

Кроме того, на оценку, содержание и снос нежилых зданий и сооружений выделено 20,2 млн рублей, на выплату возмещения собственникам нежилых помещений – 33,4 млн рублей, на снос строений по линии департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода – 14,3 млн рублей, а на приобретение и установку детского игрового оборудования на придомовых территориях – 3,7 млн рублей. Запланировано возмещение затрат приютам для животных на сумму 3,4 млн рублей. На охрану рекультивированного участка по Московскому шоссе, д.473, 475 будет выделено 1,2 млн рублей.

Строительство отдельно стоящего корпуса школы №103 потребует городского софинансирования в сумме 25 млн рублей. На капитальный ремонт здания школы искусств и ремесел им. А.С. Пушкина "Изограф" направят 18,5 млн рублей.

Отдельным пунктом выведены расходы на меры поддержки детей участников специальной военной операции в сумме 7,1 млн рублей, а также на увеличение размера гранта конкурса "Молодой педагог" – 3 млн рублей.

Депутаты одобрили корректировку по перераспределению средств резервного фонда на основании обращений депутатов в сумме 6,4 млн рублей на укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы и поддержку ТОС.

Кроме того, дополнительно будут выделены 6 млн рублей на оснащение оборудованием музея А.М. Горького после капитального ремонта фондохранилища и 15 млн рублей – на содержание спортивных площадок и заливку хоккейных коробок.

Обновленные параметры бюджета города на текущий год с учетом принятых изменений составили: доходы – 82 млрд 830,7 млн рублей; расходы – 87 млрд 049,2 млн рублей; дефицит – 4 млрд 218,5 млн рублей.

Вместе с тем, предусмотрено существенное увеличение основных параметров городского бюджета на 2025 и 2026 годы.

"Сегодня состоялась очень серьезная коррекция бюджета, причем его увеличение произошло в основном за счет роста собственных доходов города на сумму более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Радует размеры и своевременность налоговых поступлений, прежде всего НДФЛ. Бюджет исполняется корректно, полностью соответствуя нашим ожиданиям и суммам", - поделился мнением председатель постоянной комиссии городской Думы по бюджетной финансовой и налоговой политике Марк Фельдман.