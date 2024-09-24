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Общество

Очередной гуманитарный груз отправлен из Нижегородской области в Харцызск

25 сентября 2024 16:40  [75] Общество

Фото: Людмила Маслова

Очередной гуманитарный груз отправлен из Нижегородской области в Харцызск, сообщает nnov.kp.ru.

Нижегородские волонтеры из регионального отделения ОНФ вместе с другими общественными организациями региона уже 2,5 года оказывают Харцызску всю необходимую помощь.

Из региона в ДНР доставляют продукты питания, средства гигиены, необходимое оборудование для социальных учреждений муниципалитета Харцызск.

Кроме того, нижегородцами на постоянной основе оказывается помощь военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

Волонтеры отмечают, что за прошедшее время Харцызск значительно изменился в лучшую сторону, в том числе, благодаря благоустройству и восстановлению множества объектов инфраструктуры. В региональном отделении ОНФ планируют и впредь оказывать городу, над которым Нижегородская область взяла шефство, всю необходимую помощь.

Подробнее о работе волонтеров в Харцызске можно узнать на нижегородском radiokp.ru.

Ранее сообщалось, что нижегородский скульптор создал памятник "Героям необъявленной войны" в Харцызске.

Также сообщалось, что Волонтеры Дома народного единства доставили гуманитарный груз в больницу Харцызска.

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Теги:
Волонтеры гуманитарная помощь ДНР
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