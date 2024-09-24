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Очередной гуманитарный груз отправлен из Нижегородской области в Харцызск, сообщает nnov.kp.ru.
Нижегородские волонтеры из регионального отделения ОНФ вместе с другими общественными организациями региона уже 2,5 года оказывают Харцызску всю необходимую помощь.
Из региона в ДНР доставляют продукты питания, средства гигиены, необходимое оборудование для социальных учреждений муниципалитета Харцызск.
Кроме того, нижегородцами на постоянной основе оказывается помощь военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.
Волонтеры отмечают, что за прошедшее время Харцызск значительно изменился в лучшую сторону, в том числе, благодаря благоустройству и восстановлению множества объектов инфраструктуры. В региональном отделении ОНФ планируют и впредь оказывать городу, над которым Нижегородская область взяла шефство, всю необходимую помощь.
Подробнее о работе волонтеров в Харцызске можно узнать на нижегородском radiokp.ru.
Ранее сообщалось, что нижегородский скульптор создал памятник "Героям необъявленной войны" в Харцызске.
Также сообщалось, что Волонтеры Дома народного единства доставили гуманитарный груз в больницу Харцызска.
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