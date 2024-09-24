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Общество

Группа ОМК вручила подарочные сертификаты более 1100 семьям своих сотрудников

25 сентября 2024 16:48  [80] Общество

Фото: ОМК

Группа ОМК вручила более двух тысяч подарочных сертификатов на покупку детских товаров своим сотрудникам. В рамках традиционной акции "Забота объединяет" компания уже третий год поддерживает многодетных сотрудников, одиноких родителей и родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью.

В этом году участие в акции приняли 1130 работников со всех заводов ОМК, а также вагоноремонтных предприятий компании. Сертификаты выдавали на каждого ребенка. Всего в компании вручили более 2 360 подарочных сертификатов, на которые сотрудники смогут до конца года приобрести детские товары, одежду, книги, игрушки, школьные принадлежности и спортивный инвентарь для детей на маркетплейсах.

Традиционно в ОМК выдают сертификаты перед началом нового учебного года, чтобы родители могли использовать их на сборы детей в школу.

"Группа ОМК работает почти в 40 регионах страны, у нас более 38 тысяч сотрудников. Вместе с семьями – это больше 100 тысяч человек. Нам важно благополучие их всех. Акция "Забота объединяет" помогает нам поддержать в первую очередь социально уязвимых сотрудников и снизить нагрузку на их семейный бюджет. За три года проведения акции мы выдали более 7300 сертификатов для детей наших сотрудников. По их отклику и благодарности видим, что такая поддержка нужна", — отметила начальник управления по социальному развитию группы ОМК Елена Скалкина.

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Теги:
Выкса ОМК Социальные проекты
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