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Бизнес

ОМК до конца года обеспечит отдых и оздоровление 3,5 тысячам сотрудников и членам их семей

25 сентября 2024 18:11  [88] Бизнес

Фото: ОМК, Сергей Ясинский

Группа ОМК до конца 2024 года направит 140 млн рублей на отдых и оздоровление более 3,5 тысяч сотрудников и членов их семей. Льготными путевками уже воспользовались около 1200 взрослых и детей. Всего до конца года в санаториях побывают 2000 сотрудников, и 1800 детей отдохнут в лагерях. Об этом генеральный директор ОМК Петр Трушин сообщил в ходе ежеквартальной прямой линии для сотрудников группы ОМК.

Он отметил, что компания заботится о здоровье сотрудников и особое внимание уделяет профилактике профессиональных заболеваний, поэтому направляет их в лучшие санатории с качественным медицинском оборудованием и квалифицированным медперсоналом.

За получением льготных путевок для себя и своих детей могут обратиться все сотрудники предприятий компании, причем санаторное оздоровление доступно в течение всего года.

"Льготы на оздоровление крайне востребованы среди коллег. Компания стремится создать условия, чтобы год от года количество сотрудников и членов их семей, которые смогут воспользоваться льготными путёвками, увеличивалось", — подвел итог Петр Трушин.

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Теги:
Выкса ОМК
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