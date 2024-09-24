Более 26 млн рублей дополнительно направят на ремонт Дворца культуры химиков в Дзержинске Экономика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

На очередном заседании Думы Дзержинска депутатский корпус поддержал изменения в городской бюджет. Он пополнился на 289,7 млн рублей за счет ожидаемого перевыполнения поступлений от налога на доходы физических лиц.

С учетом сохранения дефицита на уровне 351 тыс.рублей, доходная часть бюджета составила 10,95 млрд рублей, а расходная – 11,3 млрд рублей. В целях создания финансового резерва резервный фонд увеличен на 155 млн рублей.

Выделено финансирование на проведение работ по вертикальной планировке проездов для строительства инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства квартал "Южный" в поселке Пыра. Ранее в этом году были выполнены работы по инженерным изысканиям и разработке рабочей документации по вертикальной планировке проездов. Согласно документации рассчитана сумма для выполнения работ по планировке - около 17 млн рублей.

Увеличилась стоимость ремонтных работ, которые ведутся сейчас в зданиях муниципальных учреждений. Дополнительно порядка 63,14 млн рублей пойдут на завершение ремонта Дворца культуры химиков и зданий молодежного центра "Спутник" по адресам улица Галкина, 13 и переулок Западный, 20а. Например, во Дворце дополнительное финансирование потребовалось для ремонта фасада и кровли, реставрационных работ входной группы, разработку проектно-сметной документации по архитектурно-художественному освещению фасадов и устройству обогрева кровли.

Часть новых поступлений, 16,5 млн рублей, будет израсходована на ремонт и содержание дорог. В том числе, на ремонт автодороги от улицы Комбрига Патоличева до проспекта Циолковского, устройство ливневой канализации на улице Галкина, 13 и улице 1 Мая поселка Пыра, разработку проектно-сметной документации на ремонт пешеходного моста через железную дорогу.