Повторная экспертиза началась на доме №37 по улице Фучика Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Повторные исследования несущих конструкций начались на доме №37 по улице Фучика. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В начале сентября на объекте были завершены все этапы аварийно-восстановительных работ.

"По просьбам жителей при детальном обследовании дома специалисты МЧС будут использовать мобильный диагностический комплекс "Стрела-Струна". Сегодня мы провели установочное совещание по механизму его работы в жилом доме, включая подвалы. По результатам обследования будет подготовлено экспертное заключение по состоянию многоквартирного дома, исходя из этого, будем принимать дальнейшие решения", - рассказал первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин.

В составе мобильного диагностического комплекса "Стрела-Струна" около 30 измерительных приборов, включая уникальные датчики, работающие в широком диапазоне частот. Так, можно "просветить" несущие конструкции и швы, соединяющие конструкции между собой. Ожидается, что результаты исследования покажут наличие возможных дефектов.

Ранее сообщалось, что аварийные работы в первом подъезде дома по улице Фучика полностью завершены.